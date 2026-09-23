«Αν είχε τη δυνατότητα ο κ. Ανδρουλάκης να κερδίσει τον Μητσοτάκη θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η 'βελόνα'. Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ χαίρομαι. Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΚΑΪ. Τι είπε για την πατριωτική εισφορά, το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Καρυστιανού και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.

Με το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας να περιγράψει τη μάχη της επόμενης κάλπης, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή.

«Η ζωή φέρνει διλήμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής, «με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλο», και σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο ήταν απόλυτος: «Μόνο η ΕΛΑΣ. Ή εμείς ή κανείς».

«Στο τέλος της ημέρας ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής, με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλο ή θα υπάρχει πολιτική αλλαγή με αυτόν που μπορεί να τη φέρει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη;», είπε αναλυτικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι το κόμμα του, παρότι μετρά μόλις τέσσερις μήνες ζωής και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, έχει ήδη καθιερωθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, απορρίπτοντας τη συζήτηση περί «ταβανιού» στο 18%. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν καταφέρεται εναντίον του, αλλά σημειώνοντας πως «αν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει» και ότι μέχρι σήμερα «δεν κουνήθηκε η βελόνα».

Στη συνέντευξή του άνοιξε, πάντως, όλη την πολιτική ατζέντα: από την ακρίβεια στα καύσιμα και την ενέργεια, την «πατριωτική εισφορά» στον μεγάλο πλούτο και τη λειτουργία των τραπεζών, μέχρι τις συνεργασίες της επόμενης ημέρας, το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά, το κόμμα Καρυστιανού και την πιθανή συμμετοχή κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τη χθεσινή του πρόταση για τα καύσιμα

«Ο Κ. Κυρανάκης είπε ότι είναι εφικτό και μετά το υπουργείο τόνισε ότι δεν είναι εφικτό. Είναι οξυμένο πρόβλημα και όλοι το περιμέναμε. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο. Θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Στη ΔΕΘ δεν άκουσα να πει ο πρωθυπουργός κάτι συγκεκριμένο. Μας είπε τώρα ότι δεν έχει τα εργαλεία, θα περιμένει να δει αν η ΕΕ θα του δώσει τη δυνατότητα. Υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία. Δεν κυβερνάω εγώ. Έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει. Τα διυλιστήρια είχαν έκτακτα κέρδη, έφτασαν 2 δις το εξάμηνο. Υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο. Ένα από τα εργαλεία είναι αυτό. Το κέρδος είναι ο στόχος, αλλά ένα εύλογο κέρδος.

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Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βλέπω τους αριθμούς. Η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες σε όλους τους δείκτες, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι καλύτερη στη στέγη. Έχουν αυξηθεί οι λογαριασμοί ρεύματος κατά 50%. Το να κοστολογεί τα προγράμματα των άλλων είναι καλή η κυβέρνηση, όχι όμως στην κοστολόγηση των υπερκερδών. Αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΕΦΚ και η μείωση του ΦΠΑ έχουν. Είπα διαλέξτε εργαλεία. Λέμε είστε κυβέρνηση, κάντε κάτι».

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Καρτέλ

«Εγώ θα πω ποια είναι; Δεν τα ξέρετε; Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει στα σούπερ μάρκετ; Στις τράπεζες; Στα διυλιστήρια. Το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν θα πω αυτός φταίει, λέω δεν βγαίνει».

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Ακρίβεια και ενέργεια

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και τις παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε το ερώτημα τι έχει γίνει για τη μείωση των τιμών και ειδικότερα αν έχει υπάρξει μέριμνα για τη δημιουργία προγράμματος αποθήκευσης ενέργειας.

«Αυτά τα 7 χρόνια είχε εργαλεία. Τι έκανε;» ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η απουσία επαρκούς αποθήκευσης οδηγεί σε απώλεια της παραγόμενης ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Φεύγει, πάει στη Βουλγαρία από τις ΑΠΕ και το ξαναπαίρνουμε πίσω», σημείωσε, αναφερόμενος στην ενεργειακή διαχείριση και στις επιπτώσεις της στην τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο το 2015-2019»

Σε ερώτηση για το αν οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι καταγράφεται η άποψη πως τότε το πορτοφόλι των πολιτών ήταν πιο «άνετο».

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των αυξήσεων των τιμών και της αγοραστικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται να εξεταστούν τα δεδομένα της κάθε περιόδου.

«Να δούμε τις αυξήσεις των τιμών και την αγοραστική δύναμη; Η χώρα από το 2010 μέχρι το 2018 ήταν σε μια μέγγενη», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύγκριση των δύο περιόδων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε.

«Μην συγκρίνουμε αυτές τις περιόδους, είναι παράδοξο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόγραμμα

«Τίναξα την μπάνκα στον αέρα ή ήμουν τσιφούτης; Ότι έχουμε πει είναι εντός των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν ήθελα να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη; Το 2019 επανάφερα ένα μέρος της 13ης σύνταξης. Ήρθε ο Μητσοτάκης και το κατήργησε. 1 δισ. ευρώ ήταν τον χρόνο. Παραγωγικές δυνάμεις του τόπου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν υπερκέρδη. 8 δις. σε απευθείας αναθέσεις. Κάποιοι κονομάνε με ευθύνη της κυβέρνησης».

Πατριωτική εισφορά

«Μιλήσαμε για το 1% του πιο ισχυρού πλούτου της κοινωνίας. 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο, θα έπρεπε μόνοι τους να συμβάλλουν περισσότερο. Οι ανισότητες διευρύνονται και δημιουργούν εντάσεις και αναταραχή. Είναι πατριωτική ανάγκη. Δεν θα φορολογούνται δύο φορές. Εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες. Στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο. Όταν εφαρμοστεί, λέμε ότι οι πιο ισχυροί πρέπει να βάλουν πλάτη».

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Τράπεζες

«Ο διοικητής της ΤτΕ λειτουργεί με πολιτική σκοπιμότητα. Οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την Οικονομία, αλλά τους ισχυρούς. Δίνουν λεφτά μόνο σε όσους δεν χρειάζονται και οι «μικροί» είναι απ’ έξω».

Δημοσκοπήσεις

«Λένε ότι «βαλτώσαμε» στο 18%. Εντάξει ας βαλτώσουμε. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Στόχος μου είναι να είναι χρήσιμος για την παράταξη και τη χώρα. Όσο εφικτό είναι από το 28% να πάει στο 37%, αλλά τόσο είναι εφικτό να τις πάρουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών, πώς να ταβανιάσουμε; Δεν είμαστε στη Βουλή, έχουμε νέα στελέχη, δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες και με το «καλημέρα» καθιερωθήκαμε στη δεύτερη θέση».

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Για τα στελέχη που μένουν «απ’ έξω»

«Είναι έξω όποιος θέλει να είναι έξω. Υπάρχει ανάγκη για νέο αίμα. Δεν είναι απαξίωση των παλιών, έχω αρκετά έμπειρους συνεργάτες δίπλα μου. Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές. Είπαμε δεν θέλουμε βουλευτές. Το αν θα μπουν οι παλιοί βουλευτές στα ψηφοδέλτια είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε. Η πολιτική πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες. Προσφέρεις τις ιδέες σου στον τόπο. Δεν είναι αποδεκτό να είναι βιοπορισμός. Δεν θέλει η ΕΛΑΣ επαγγελματίες πολιτικούς».

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Συνεργασίες – Πιθανός μεγάλος συνασπισμός

«Μιλάτε σε μένα για συνεργασίες που αναγκάστηκα να συνεργαστώ με ένα κόμμα της Δεξιάς; Ο μεγάλος συνασπισμός δεν θα ήταν μια ευνοϊκή εξέλιξη. Το πρόβλημα είναι άλλο. Η χώρα χρειάζεται ένα δίπολο. Η κάθε κυβέρνηση να την ελέγχει. Αυτός ο συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος στους Κασιδιάρηδες».

Κόμμα Κασιδιάρη

«Αυτός δεν πήγε φυλακή για τις ιδέες του, αλλά επειδή έκανε εγκληματικές ενέργειες. Την ακροδεξιά και τον φασισμό πρέπει να τον νικήσουμε σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τώρα τη στάση της. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα συμμετέχει στις εκλογές. Βλέπω μια σειρά βουλευτών κρυφοχρυσοαυγιτών να ψηφίσουν ν/σ της ΝΔ. Χρειάζεται μια αποφασιστική στάση απ’ όλους μας. Αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά, θα τρέχουμε. Το να ξεκαθαριστεί πολιτικά απ’ όλους και από τις δημοσκοπικές εταιρείες ότι δεν είναι εφικτή η συμμετοχή του κόμματος. Δεν είναι νόμιμο να κατέβει».

Ποινικοί κώδικες

«Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Δεν το κάναμε μόνοι μας. 30 κορυφαίοι νομικοί της χώρας, καθηγητές πανεπιστημίου. Η ΝΔ άλλαξε έναν έναν».

Κόμμα Σαμαρά

«Δεν έχω λόγο να εύχομαι να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχουμε διαφορές τεράστιες. Αν κατέβει, θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Όπως το έκανε και η ΕΛΑΣ. Θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δυο πόλοι. Η διαφορά μας από τη ΝΔ θα μικρύνει. Θα δημιουργήσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Δεν κοιτάμε τι κάνει ο Σαμαράς και πως διεκδικήσουμε την αλλαγή πολιτικής, μέτωπο με τη διαφθορά».

Κόμμα Καρυστιανού

«Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Δεν είναι ορατό το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Δεν περίμενα να μπει ο Νατσιός στη Βουλή, είναι σημεία των καιρών».

«Ή εμείς ή κανείς»

«Το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και κυρίως ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό για την επόμενη μέρα. Οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τον εναλλακτικό ρεαλιστικό δρόμο.

Στο τέλος της ημέρας όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό που θα γίνει πιο ορατό και στο μέσο πολίτη είναι ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτική, ή αν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ΕΛΑΣ. Άρα ή εμείς ή κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που θα το πω αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να νικήσει τον Κ. Μητσοτάκη είναι αυτός που είναι πιο κοντά του. Είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης, που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Ωραία η ψήφος της διαμαρτυρίας αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα και θα είναι σκληρά όπως πάντα. Θα συνεχιστεί η πορεία της διαφθοράς και των ανισοτήτων ή χρειάζεται εναλλακτικό και έντιμο σχέδιο για την επόμενη μέρα;»

{https://www.youtube.com/watch?v=mEy8P0lvga4}

Για το αν η ΕΛΑΣ είναι πρώτο κόμμα, με ποιον θα συνεργαστεί

«Θα επιδιώξουμε κάθε δυνατότητα στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι εκλογές οι δεύτερες θα μοιάζουν με τον Ιούνιο του 2012 ή με τις δημοτικές του δεύτερου γύρου. Οι δεύτερς εκλογές θα δώσουν εντολή διακυβέρνησης. Ή στο πρώτο κόμμα ή στον εξαναγκασμό να γίνουν συνεργασίες. Έχω όραμα, εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας και έχουμε και την εμπειρία. Δεν την έχει άλλος.

Η πολιτική συζήτηση πρέπει να γίνεται με πολιτικούς όρους

Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με πολιτικούς όρους. Πάει κάποιες φορές η συζήτηση αλλού. Ελέγχθηκα για τα πάντα. Επιμένουν σε μια κριτική που δεν μπορεί να περάσει. Έχω άλλα αδύναμα σημεία, ας μην επιμένουν σε κάτι που δεν περνάει».

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα:

{https://www.youtube.com/watch?v=hCjUiRvffnI}

{https://www.youtube.com/watch?v=Vw0BgZrDy6o}