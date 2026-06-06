Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA.

Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε στις 4.6.2026 η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της PRODEA Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους €300 εκατ. που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021.

Συγκεκριμένα η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση έως 50.000 ομολογιών (ονομαστικής αξίας €50 εκατ.) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της Prodea με αναλογία 1 ομολογία προς 200 νέες μετοχές. Με την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής το ενδιαφέρον διαμορφώθηκε στις 56.013 ομολογίες (ονομαστικής αξίας €56,013 εκατ.) που ισοδυναμεί σε υπερκάλυψη της τάξης του 112%.

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA και το free float να διαμορφωθεί στο 17%.

Η PRODEA Investments ευχαριστεί τους ομολογιούχους που αποδέχτηκαν την Δημόσια Πρόταση δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία.



Η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενήργησαν ως Σύμβουλοι της PRODEA για τη Δημόσια Πρόταση και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας και της συναλλαγής.

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Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης παρατίθενται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.