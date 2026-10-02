Ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεσμεύτηκε ότι το σύνολο των 300 και πλέον ερωτημάτων που ετέθησαν από τους συμμετέχοντες θα απαντηθεί αναλυτικά μέσω εγκυκλίου που θα εκδοθεί άμεσα.

Με μεγάλη συμμετοχή αγροτών και εκπροσώπων από περισσότερα από 700 σημεία πραγματοποιήθηκε χθες η κοινή διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), με βασικό αντικείμενο την πορεία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) 2026.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η απλούστευση των διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με το zarpanews, κατά τη διάρκεια του webinar, οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ συμμετείχαν ενεργά, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και επισημάνσεις για τη βελτιστοποίηση της καθημερινής ροής εργασιών. Από την πλευρά των χρηστών, αναγνωρίστηκε η σημαντική αναβάθμιση και η αισθητά βελτιωμένη απόδοση της ψηφιακής εφαρμογής σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου, καθώς και η άμεση ανταπόκριση της τεχνικής υποστήριξης στη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι κοινός στόχος με το υπουργείο είναι η ακριβής αποτύπωση των πρακτικών ζητημάτων, ώστε η διοίκηση να διαθέτει πλήρη εικόνα για την ετοιμότητα και την πρόοδο των δηλώσεων: «Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός πλαισίου ισορροπίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς παραγωγούς. Η λειτουργία ενός τέτοιου αξιόπιστου μηχανισμού αποτελεί για εμάς τον μόνο δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Διοικητής δεσμεύτηκε ότι το σύνολο των 300 και πλέον ερωτημάτων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα απαντηθεί εμπεριστατωμένα μέσω εγκυκλίου και ενός ολοκληρωμένου οδηγού Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQs).

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το κλίμα του διαλόγου, δηλώνοντας: «Αποχωρώ από τη σημερινή συνάντηση ιδιαίτερα ενθαρρυμένος».

«Πρόθεσή μας δεν είναι η αντιπαράθεση ή η επιβολή κυρώσεων, αλλά η κοινή πορεία προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Οι υπεύθυνοι των ΚΥΔ είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος πληρωμών και μοιράζονται την ευθύνη για την επιτυχημένη λειτουργία του».

Ο υπουργός έθεσε ως άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου οδικού χάρτη που θα αποκλείει κάθε περιθώριο δόλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ενταθεί άμεσα η ροή υποβολής των αιτήσεων.