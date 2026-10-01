Η φορολογούμενη είχε δηλώσει εισόδημα 10.940,58 ευρώ από ακίνητα και 222,53 ευρώ από τόκους, δηλαδή συνολικά 11.163,11 ευρώ.

Ένα λάθος του συστήματος της ΑΑΔΕ ήταν αρκετό για να φουσκώσει τον φόρο μιας φορολογουμένης και να τη βάλει σε περιπέτειες. Η φορολογούμενη είδε να της βγαίνει λογαριασμός 2.309 ευρώ, επειδή το σύστημα την αντιμετώπισε ως χήρα για το 2025, παρότι ο σύζυγός της ήταν εν ζωή ολόκληρη εκείνη τη χρονιά και πέθανε την 1η Ιανουαρίου 2026.

Εκκαθαριστικό 2.309,06 ευρώ

Η φορολογούμενη είχε δηλώσει εισόδημα 10.940,58 ευρώ από ακίνητα και 222,53 ευρώ από τόκους, δηλαδή συνολικά 11.163,11 ευρώ. Κατά την εκκαθάριση, όμως, προστέθηκε διαφορά τεκμηρίων 2.396,89 ευρώ και έτσι το φορολογητέο εισόδημά της ανέβηκε στα 13.560 ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό 2.309,06 ευρώ.

Η γυναίκα προσέφυγε προσφάτως στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα της ΑΑΔΕ την ανάγκασε να κάνει ατομική δήλωση ως χήρα, ενώ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2025 ήταν παντρεμένη. Όπως υποστήριξε, αυτό είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθεί με μεγαλύτερο φόρο, λόγω των τεκμηρίων αλλά και της προκαταβολής φόρου.

Η ΔΕΔ εξέτασε τα στοιχεία και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της πέθανε την 1η Ιανουαρίου 2026, επομένως για ολόκληρο το 2025 το ζευγάρι βρισκόταν σε έγγαμη συμβίωση. Αυτό, είναι και το πραγματικό δεδομένο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

Πώς δημιουργήθηκε το μπέρδεμα

Το μπέρδεμα δημιουργήθηκε επειδή ο θάνατος του συζύγου καταχωρίστηκε αυτόματα στο σύστημα της ΑΑΔΕ τον Ιανουάριο του 2026. Όταν η γυναίκα υπέβαλε τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2025, το σύστημα την αντιμετώπισε πλέον ως χήρα και την υποχρέωσε να υποβάλει δήλωση με αυτή την οικογενειακή κατάσταση. Έτσι, τα εισοδήματα του συζύγου της δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη δήλωση και η τελική εκκαθάριση ήταν δυσμενέστερη για την ίδια.

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Η ΔΕΔ έκανε δεκτή την προσφυγή της γυναίκας και ακύρωσε την πράξη προσδιορισμού φόρου. Πλέον, αρμόδια φορολογική αρχή καλείται πλέον να κάνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης, υπολογίζοντας σωστά ότι η φορολογούμενη ήταν έγγαμη κατά το φορολογικό έτος 2025.