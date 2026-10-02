Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ένα σημαντικό τμήμα χρεών που θεωρείται πρακτικά αδύνατο να εισπραχθεί.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοοφειλετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στην Τριμηνιαία Έκθεση Σεπτεμβρίου 2026 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουλίου στα 109,77 δισ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ένα σημαντικό τμήμα χρεών που θεωρείται πρακτικά αδύνατο να εισπραχθεί. Συγκεκριμένα, το 27,78% του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή 30,50 δισ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ανεπίδεκτο είσπραξης. Μετά την αφαίρεση αυτών των ποσών, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται στα 79,27 δισ. ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση αυτών των χρεών. Από τα 79,27 δισ. ευρώ του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, τα 52,69 δισ. ευρώ ή το 66,46% προέρχονται από φορολογικές οφειλές. Τα πρόστιμα αντιστοιχούν σε 17,31 δισ. ευρώ και οι λοιπές μη φορολογικές οφειλές σε 9,27 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σχεδόν το σύνολο των εισπράξεων προέρχεται από ένα σχετικά περιορισμένο κομμάτι του χρέους: από οφειλές ύψους 26,12 δισ. ευρώ προκύπτει το 91,99% των εισπράξεων.

Στις φορολογικές οφειλές κυριαρχεί ο ΦΠΑ, με χρέη 24,86 δισ. ευρώ και μερίδιο 47,18%, ενώ ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 42,22%. Οι οφειλές από φόρους περιουσίας περιορίζονται στα 2,76 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 5,23%.

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Ο αριθμός των οφειλετών παραμένει κοντά στο όριο των 4 εκατομμυρίων. Στο τέλος Ιουλίου καταγράφηκαν 3.985.112 φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμα χρέη, αριθμός μειωμένος κατά 16.682 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα προστέθηκαν 129.337 οφειλέτες, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις οφειλές από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν παράλληλα την τεράστια συγκέντρωση του χρέους. Το 89,77% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά αντιπροσωπεύει μόλις το 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Στον αντίποδα, μόλις το 0,26% των οφειλετών, όσοι δηλαδή χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνει το 74,36% των συνολικών οφειλών.

Ανοδική είναι, τέλος, η εικόνα στα ασφαλιστικά χρέη. Στο τέλος Ιουνίου 2026 οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έφτασαν τα 52,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 2,13 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, 30,30 δισ. ευρώ αφορούν κύριες οφειλές και 22,12 δισ. ευρώ πρόσθετα τέλη.