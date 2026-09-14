Η δίκη του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού του Κοσόβου έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Την Τετάρτη (16/09) αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου στη Χάγη για τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου, Χάσιμ Θάτσι, ο οποίος δικάζεται για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κοσσυφοπεδίου (1998-99).

Ο Θάτσι, 58 ετών, και τρεις ακόμη διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (KLA) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διώξεις, δολοφονίες, βασανιστήρια και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις. Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει ποινές έως και 45 έτη φυλάκισης για τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Θάτσι υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον συνδέουν άμεσα με τα εγκλήματα ή να αποδεικνύουν ότι είχε τον έλεγχο των άλλων διοικητών του KLA.

Στο Κόσοβο η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με αρκετές πόλεις να έχουν τοποθετήσει μεγάλες οθόνες για την παρακολούθηση της ανακοίνωσης, ενώ το Σάββατο χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση στην Πρίστινα ζητώντας την απελευθέρωση του Θάτσι και των συγκατηγορουμένων του.

{https://x.com/admirim/status/2098749544276103655}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κατηγορίες κατά του Θάτσι

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περισσότερα από 100 άτομα, τα οποία θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι ή συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν στο πλαίσιο μιας βίαιης προσπάθειας του KLA να αποκτήσει πολιτικό έλεγχο.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια και λίγο μετά την ένοπλη εξέγερση που οδήγησε τελικά στην ανεξαρτησία του Κοσόβου από τη Σερβία. Η πλευρά του Θάτσι απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία του πολέμου. Οι δικηγόροι του έχουν ζητήσει την αθώωσή του.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στο Κόσοβο, όπου ο Θάτσι εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς σύμβολο του αγώνα για ανεξαρτησία. Ο πρώην πρόεδρος ήταν ένα από τα βασικά στελέχη του KLA και στη συνέχεια ακολούθησε πολιτική καριέρα, διατελώντας πρωθυπουργός από το 2008 έως το 2014 και πρόεδρος από το 2016 έως το 2020.

Το ειδικό δικαστήριο της Χάγης συστάθηκε το 2015, μετά από διεθνείς πιέσεις, προκειμένου να εξετάσει καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με πρώην μέλη του KLA. Η λειτουργία του παραμένει αμφιλεγόμενη στο Κόσοβο, ενώ αρκετοί μάρτυρες της υπόθεσης κατέθεσαν κεκλεισμένων των θυρών λόγω φόβων για εκφοβισμό.

Τι σημαίνει η απόφαση για το Κόσοβο

Η ετυμηγορία θεωρείται σημαντική όχι μόνο για τον ίδιο τον Θάτσι, αλλά και για την πολιτική ζωή του Κοσόβου. Μια αθώωση θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του φιλοδυτικού πολιτικού χώρου και να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. Αντίθετα, μια καταδίκη θα μπορούσε να αυξήσει την απογοήτευση απέναντι στους δυτικούς θεσμούς και να επηρεάσει τη στάση του Κοσόβου απέναντι στους συμμάχους του.

Η απόφαση αναμένεται επίσης να επηρεάσει τις σχέσεις με τη Σερβία, η οποία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Οι μνήμες από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990 παραμένουν ιδιαίτερα έντονες στα Βαλκάνια. Η πρόσφατη κηδεία του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτιε ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βαθύ διχασμό που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή.

Πάντως, ακόμη και σε περίπτωση αθώωσης για τα εγκλήματα πολέμου, ο Θάτσι ενδέχεται να μην αφεθεί άμεσα ελεύθερος. Σε ξεχωριστή υπόθεση αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα επηρεασμού ή εκφοβισμού μαρτύρων, με τους εισαγγελείς να έχουν ζητήσει ποινή έξι ετών. Ο ίδιος αρνείται και αυτές τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες του Reuters