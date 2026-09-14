Η 79χρονη κινούταν πεζή με την κόρη της στον Άγιο Παντελεήμονα όταν δέχθηκε την επίθεση.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος 79χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 18 και 16 ετών, ο οποίοι μαζί με τρία ακόμη άτομα προσέγγισαν την 79χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με την κόρη της και με τη χρήση βίας, της αφαίρεσαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να ρίξουν την ηλικιωμένη στο έδαφος, προκειμένου να της αφαιρέσουν και την τσάντα. Η 79χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.