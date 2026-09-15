Η νέα κωμωδία τρόμου της Apple TV «Widow’s Bay» θριάμβευσε στα Emmy 2026, κερδίζοντας συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την χθεσινή τελετή απονομής όσο και τα Creative Arts Awards του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.
Η σειρά της Apple, μεταξύ άλλων κέρδισε Emmy Καλύτερης Κωμικής Σειράς, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Κωμικού Ηθοποιού για τον Μάθιου Ρις, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς κέρδισε δύο Emmy πρώτου ρόλου στην ίδια τελετή, για τα «Widow’s Bay» και «The Beast in Me».
Εξαιρετική ήταν και η παρυσία του ιατρικού δράματος του HBO «The Pitt» που ακολούθησε με 7 βραβεία από 25 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που συγκέντρωσε μια σειρά για φέτος. Το «The Pitt» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς και το Βραβείο Καλύτερου Πρωταγωνιστή Δραματικής Σειράς για τον Νόα Γουάιλι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ τρίτο ακολούθησε το «Pluribus» της Apple με 6 βραβεία.
Ιστορία στα Emmy 2026 έγραψε επίσης και η Τζιν Σμαρτ, κερδίζοντας το πέμπτο της Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν τoυ «Hacks» στο HBO Max, αποτελώντας την πρώτη ηθοποιό που παίρνει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.
Στην τελετή απονομής αποδόθηκε φόρος τιμής στη Ντόλι Πάρτον, στην Κάθριν Ο’ Χάρα και στον Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κέρδισε μετά θάνατον βραβείο Emmy την περασμένη εβδομάδα για τον ρόλο του ως guest στη σειρά «The Bear»- και σε αρκετούς άλλους επαγγελματίες της τηλεοπτικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ενότητας «In Memoriam».
Την φετινή τελετή απονομής παρουσίασε η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ του «Law & Order: SVU», η οποία μετρά 27 επιτυχημένες σεζόν στην οθόνη. Ήταν η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε την τελετή απονομής των βραβείων εδώ και 15 χρόνια.
{https://youtu.be/6gJvWXqvakY?si=4hrpqMWisACeeOBE}
Δείτε την λίστα με τους νικητές των 78ων Emmy στις κυριότερες κατηγορίες
Καλύτερη δραματική σειρά
- The Pitt
Καλύτερη κωμική σειρά
- Widow's Bay
Καλύτερη μίνι σειρά
- DTF St. Louis
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Ρία Σίχορν, Pluribus
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Μάθιου Ρις, Widow's Bay
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Τζιν Σμαρτ, Hacks
Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά
- Μάθιου Ρις, The Beast in Me
Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά
- Σάλι Φιλντ, Remarkably Bright Creatures
Καλύτερη σκηνοθεσία σε δραματική σειρά
- Σολ Μετζστάιν, Slow Horses
Καλύτερη σκηνοθεσία σε κωμική σειρά
- Χίρο Μουράι, Widow’s Bay
Καλύτερο σενάριο σε δραματική Σειρά
- Βινς Γκίλιγκαν, Pluribus
Καλύτερο σενάριο σε κωμική σειρά
- Κέιτι Ντίπολντ, Widow’s Bay
{https://youtu.be/cOxmrVZr5WQ?si=gwUIuWjE3hRc59r9}