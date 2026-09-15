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Οι σειρές «Widow’s Bay» και «The Pitt», σάρωσαν τα φετινά βραβεία Emmy.

Η νέα κωμωδία τρόμου της Apple TV «Widow’s Bay» θριάμβευσε στα Emmy 2026, κερδίζοντας συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την χθεσινή τελετή απονομής όσο και τα Creative Arts Awards του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Η σειρά της Apple, μεταξύ άλλων κέρδισε Emmy Καλύτερης Κωμικής Σειράς, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Κωμικού Ηθοποιού για τον Μάθιου Ρις, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς κέρδισε δύο Emmy πρώτου ρόλου στην ίδια τελετή, για τα «Widow’s Bay» και «The Beast in Me».



Εξαιρετική ήταν και η παρυσία του ιατρικού δράματος του HBO «The Pitt» που ακολούθησε με 7 βραβεία από 25 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που συγκέντρωσε μια σειρά για φέτος. Το «The Pitt» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς και το Βραβείο Καλύτερου Πρωταγωνιστή Δραματικής Σειράς για τον Νόα Γουάιλι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ τρίτο ακολούθησε το «Pluribus» της Apple με 6 βραβεία.

Ιστορία στα Emmy 2026 έγραψε επίσης και η Τζιν Σμαρτ, κερδίζοντας το πέμπτο της Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν τoυ «Hacks» στο HBO Max, αποτελώντας την πρώτη ηθοποιό που παίρνει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.

Στην τελετή απονομής αποδόθηκε φόρος τιμής στη Ντόλι Πάρτον, στην Κάθριν Ο’ Χάρα και στον Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κέρδισε μετά θάνατον βραβείο Emmy την περασμένη εβδομάδα για τον ρόλο του ως guest στη σειρά «The Bear»- και σε αρκετούς άλλους επαγγελματίες της τηλεοπτικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ενότητας «In Memoriam».

Την φετινή τελετή απονομής παρουσίασε η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ του «Law & Order: SVU», η οποία μετρά 27 επιτυχημένες σεζόν στην οθόνη. Ήταν η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε την τελετή απονομής των βραβείων εδώ και 15 χρόνια.

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{https://youtu.be/6gJvWXqvakY?si=4hrpqMWisACeeOBE}

Δείτε την λίστα με τους νικητές των 78ων Emmy στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη δραματική σειρά

The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά

Widow's Bay

Καλύτερη μίνι σειρά

DTF St. Louis

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Μάθιου Ρις, Widow's Bay

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά

Μάθιου Ρις, The Beast in Me

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά

Σάλι Φιλντ, Remarkably Bright Creatures

Καλύτερη σκηνοθεσία σε δραματική σειρά

Σολ Μετζστάιν, Slow Horses

Καλύτερη σκηνοθεσία σε κωμική σειρά

Χίρο Μουράι, Widow’s Bay

Καλύτερο σενάριο σε δραματική Σειρά

Βινς Γκίλιγκαν, Pluribus

Καλύτερο σενάριο σε κωμική σειρά

Κέιτι Ντίπολντ, Widow’s Bay

{https://youtu.be/cOxmrVZr5WQ?si=gwUIuWjE3hRc59r9}