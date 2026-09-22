Η Μαρία Αντονιέτα, κάτοικος της «Μπλε Ζώνης» της Σαρδηνίας, προσφέρει μια νηφάλια ματιά πάνω στο παράδοξο της νεωτερικότητας.

Όταν ρωτήθηκε αν η ζωή ήταν καλύτερη πριν από δεκαετίες, η απάντηση της Μαρίας Αντονιέτα ήταν άμεση: «Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι· αν έχουμε ένα δάχτυλο, θέλουμε τέσσερα».

Η εκατοντάχρονη αναγνωρίζει ότι η υλική ευημερία έχει αυξηθεί σημαντικά, επιτρέποντας σε υπηρεσίες και προϊόντα, άλλοτε απρόσιτα, να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αυτή η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αγαθά δημιουργεί μια αδιάκοπη επιθυμία για απόκτηση περισσότερων - μια αφθονία που, σύμφωνα με τη ματιά της, δεν εγγυάται την εσωτερική ειρήνη.

Η φιλοσοφία αυτή διαμορφώθηκε σε ένα περιβάλλον ακραίας λιτότητας κατά τα χρόνια του πολέμου. Εκείνη την περίοδο, η οικογένειά της εξαρτιόταν από ένα μποστάνι για να επιβιώσει και δεν είχε τρεχούμενο νερό, γεγονός που υποχρέωνε τα μέλη της να μεταβαίνουν στο ποτάμι κουβαλώντας στάμνες. Παρά τις στερήσεις αυτές, η ίδια δηλώνει με σιγουριά: «Δεν μας έλειπε τίποτα». Αυτή η παραδοχή αντικατοπτρίζει μια εποχή όπου η έλλειψη επιλογών δεν συνεπαγόταν συναισθηματική ή υπαρξιακή στέρηση.

Οι εμπόλεμες συνθήκες επέβαλαν τότε ένα μενού βασισμένο αυστηρά σε όσα προσέφερε η γη. Σήμερα, Αντονιέτα διατηρεί μια απλή σχέση με το φαγητό και παραδέχεται με χιούμορ πως το μόνο που δεν τρώει είναι οι... ωμές πατάτες. Συνοδεύει το καθημερινό της διαιτολόγιο με καφέ και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί - συνήθειες που, όπως διευκρινίζει, δεν αποτελούν μαγικές συνταγές για τη μακροζωία.

Όταν ερωτάται για το μυστικό για να φτάσει κανείς τον έναν αιώνα ζωής, η απάντησή της δεν έχει περιστροφές: «Η εργασία». Για εκείνη, η έννοια αυτή περιλαμβάνει τη φροντίδα του σπιτιού και την καθημερινή επίλυση προβλημάτων χωρίς τεχνολογική υποστήριξη. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι οι δυνάμεις της εξασθενούν, η Αντονιέτα ξεκαθαρίζει: «Δεν νιώθω γριά».

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