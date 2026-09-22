Η αλυσίδα έκλεισε 240 εστιατόρια το 2024, ενώ νωρίτερα φέτος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κλείσει έως και 358 επιπλέον καταστήματα μέσα στο 2026.

Πολλοί είναι οι Έλληνες που θυμούνται τα Wendy’s στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ‘90. Σήμερα το δίκτυο της Wendy’s στις ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους franchisees της αμερικανικής αλυσίδας, η Meritage Hospitality Group, προσέφυγε σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα (Chapter 11), έχοντας προηγουμένως κλείσει περίπου 60 καταστήματα που εμφάνιζαν χαμηλές επιδόσεις.

Όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg, η Wendy’s αποφάσισε να τερματίσει τις συμβάσεις franchise με τη Meritage Hospitality Group, που λειτουργεί 314 εστιατόρια Wendy’s σε 15 αμερικανικές Πολιτείες, επικαλούμενη περίπου 147 εκατ. δολάρια σε απλήρωτα δικαιώματα και άλλες χρεώσεις.

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες franchise της Wendy’s στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς πτωχευτικής προστασίας, μετά την προσπάθεια της αλυσίδας εστιατορίων να καταγγείλει τη σύμβαση δικαιόχρησης που είχε συνάψει μαζί της.

Η Meritage Hospitality Group, η οποία διαχειρίζεται 314 εστιατόρια Wendy’s σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία των καταστημάτων της και την καταβολή των μισθών στους 9.000 εργαζομένους της καθ’ όλη τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν θα συμβεί.

Η Meritage, με έδρα το Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, κατέθεσε την αίτηση πτώχευσης στις 17 Σεπτεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο δυτικό Μίσιγκαν.

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Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Wendy’s είχε κοινοποιήσει στις 16 Σεπτεμβρίου ειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης franchise με την εταιρεία, με άμεση ισχύ.

Η Wendy’s υποστηρίζει ότι η Meritage της οφείλει 27,4 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα εκμετάλλευσης και τέλη, καθώς και επιπλέον 119,5 εκατ. δολάρια σε χρεώσεις που σχετίζονται με την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας των καταστημάτων.

Οι τελευταίες χρεώσεις επιβάλλονται από τις αλυσίδες στους συνεργάτες franchise όταν εκείνοι κλείνουν καταστήματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η Meritage είχε κλείσει 60 εστιατόρια Wendy’s με χαμηλή απόδοση στα τέλη του περασμένου έτους, στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Σε ποιες πολιτείες λειτουργούν τα 314 εστιατόρια

Το Μίσιγκαν αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Meritage, με 54 εστιατόρια Wendy’s, καθώς και πέντε καταστήματα των αλυσίδων Morning Belle και Blue Porch Bar & Grill.

Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης:

44 εστιατόρια Wendy’s στην Τζόρτζια και άλλα 44 στη Φλόριντα.

29 στο Κονέκτικατ.

24 στο Τενεσί.

23 στην Οκλαχόμα.

Λιγότερα από 20 εστιατόρια σε καθεμία από τις πολιτείες Άρκανσο, Ιντιάνα, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Τέξας και Βιρτζίνια.

Πτώση πωλήσεων και εκατοντάδες λουκέτα για τη Wendy’s

Η Wendy’s, με έδρα το Ντάμπλιν του Οχάιο, αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, εξαιτίας των παλαιωμένων καταστημάτων της, των υψηλών τιμών του βοδινού κρέατος και του έντονου ανταγωνισμού.

Η αλυσίδα έκλεισε 240 εστιατόρια το 2024, ενώ νωρίτερα φέτος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κλείσει έως και 358 επιπλέον καταστήματα μέσα στο 2026.

Οι πωλήσεις της Wendy’s στις ΗΠΑ, σε καταστήματα που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο, υποχώρησαν κατά 7% κατά το πιο πρόσφατο τρίμηνο.