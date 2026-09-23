Δημήτρης Κουτσούμπας και Μάγδα Φύσσα στην έκθεση για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής.

Μάγδα Φύσσα και Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκαν απόψε στην Καισαριανή και συγκεκριμένα στην έκθεση για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέσθηκαν στο Σκοπευτήριο.

Παρευρέθηκαν, επίσης, απόγονοι των 200 εκτελεσμένων ανάμεσα τους οι Αμπελογιάννης Βασίλης, Σοφιανός Νίκος, Κυριακούδης Δημήτρης, Ζύμαρη Αθηνά και Τερζής Γιάννης.

Είναι, άλλωστε η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στο πάρκο Τρίτση.

Η δήλωση Κουτσούμπα

«Σήμερα άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή με πλούσιο πρόγραμμα, συναυλίες, συζητήσεις, ιστορική μνήμη, ιστορική πείρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μετά τα εγκαίνια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης για τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, γιατί ακριβώς ζούμε σε μια εποχή πολεμικής προετοιμασίας, στα πρόθυρα ενός ιμπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου και βέβαια η ιστορική μνήμη, η μελέτη της ιστορικής πείρας είναι οδηγός για τους σύγχρονους, για τους σημερινούς αγώνες που κάνει ο λαός και η νεολαία μας.

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Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Καισαριανής, που τιμάμε και απόψε σ’ αυτούς εδώ τους χώρους, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα, μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες θύματα του φασισμού-ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού και ο αγώνας τους, η θυσία τους είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί και να παλέψουμε χέρι-χέρι να μην έρθει ποτέ πια πόλεμος, ποτέ φασισμός, για να βαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο της ανατροπής. Λευτεριάς λίπασμα, οδηγοί της ελπίδας είναι πάντα οι πρώτοι νεκροί μας, είναι όλοι οι αθάνατοι ήρωες, νεκροί, του 20ου και του 21ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Στα χνάρια τους βαδίζουμε, δεν τους ξεχνάμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη».