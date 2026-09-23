Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεχωριστή θέση έχει η έκθεση για τους «200 της Καισαριανής», με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και δύο φωτογραφίες που εκτίθενται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Αναλυτικά το 4ήμερο πρόγραμμα.

«Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται». Με αυτή την ανατροπή κλείνει ο μαρξιστής και κομμουνιστής, Μπέρτολτ Μπρεχτ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντιπολεμικά ποιήματά του, αντιπαραθέτοντας στην ισχύ της πολεμικής μηχανής την ανθρώπινη σκέψη.

«Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό μηχάνημα.

Θερίζει δάση ολόκληρα, κι εκατοντάδες άντρες αφανίζει.

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: χρειάζεται οδηγό.

Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυδύναμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πετάει πιο γρήγορα απ’ τον άνεμο, κι απ’ τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ.

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται πιλότο.

Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ.

Ξέρει να πετάει, ξέρει να σκοτώνει.

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται».

Ο γερμανικός τίτλος του ποιήματος είναι «General, dein Tank ist ein starker Wagen» («Στρατηγέ, το τανκ σου είναι ένα δυνατό όχημα») και ανήκει στα ποιήματα του Μπρεχτ που συνδέονται με το «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου» (Deutsche Kriegsfibel).

Και ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον στρατηγό – μόνο που διαθέτει το επικίνδυνο για κάθε μηχανισμό τυφλής υπακοής «ελάττωμα»: μπορεί να σκέφτεται, να αμφισβητεί και τελικά να αρνείται.

Αυτόν τον στίχο του Μπέρτολτ Μπρεχτ επέλεξε η ΚΝΕ για το σύνθημα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα... Ξέρει να σκέφτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!».

Έχοντας ήδη περάσει από δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα, το Φεστιβάλ ανοίγει σήμερα τις «πύλες» στην Αθήνα, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στο Ίλιον.

Για τέσσερις ημέρες, στις 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο Τρίτση θα φιλοξενήσει συναυλίες, πολιτικές συζητήσεις, εκθέσεις, θέατρο, χορό και άλλες εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 καλλιτεχνών.

Η κορύφωση των πολιτικών εκδηλώσεων θα γίνει το προσεχές, Σάββατο (26/9), με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον χαιρετισμό του Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρή Κωτσαντή.

Από τον Μπρεχτ στο φετινό σύνθημα

Η επιλογή του συγκεκριμένου στίχου δεν είναι τυχαία. Στο ποίημα του Μπρεχτ η λέξη «ελάττωμα» είναι βαθιά ειρωνική: εκείνο που για τον στρατηγό αποτελεί αδυναμία του ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα η δύναμή του. Η δυνατότητα να σκέφτεται πριν υπακούσει, να αμφισβητεί αυτό που του παρουσιάζεται ως αναπόφευκτο και να επιλέγει αν θα γίνει ή όχι μέρος μιας πολεμικής μηχανής.

Σε αυτήν ακριβώς την αντιστροφή στηρίζει η ΚΝΕ το πολιτικό μήνυμα του φετινού Φεστιβάλ, διευρύνοντας το νόημα του μπρεχτικού στίχου πέρα από τον πόλεμο: στη δυνατότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, να αμφισβητεί, να διεκδικεί, να ελπίζει και να επιδιώκει την αλλαγή της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη θέση στις φετινές εκδηλώσεις θα έχει και η μεγάλη έκθεση που είναι αφιερωμένη στους «200 της Καισαριανής». Σε αυτήν θα παρουσιαστούν σε υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944, μεταξύ των οποίων και δύο φωτογραφίες που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή».

Την έκθεση συμπληρώνουν τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ, ανάμεσά τους σημειώματα, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.

Κωτσαντής: Η νεολαία ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί

Στο μήνυμα του φετινού Φεστιβάλ, αλλά και στην ανταπόκριση που έχουν ήδη συναντήσει οι εκδηλώσεις του σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των κεντρικών εκδηλώσεων στην Αθήνα.

Μιλώντας στον Alpha Radio, έκανε λόγο για «πρωτοφανή συμμετοχή» στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν σε δεκάδες πόλεις και εκτίμησε ότι μεγάλη θα είναι η προσέλευση και στο Πάρκο Τρίτση. Συνέδεσε, μάλιστα, το ενδιαφέρον των νέων με το φετινό σύνθημα, σημειώνοντας ότι η νεολαία «ξέρει να σκέφτεται, μπορεί να αμφισβητεί και να ονειρεύεται» και αναζητά απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ο Θοδωρής Κωτσαντής στάθηκε ιδιαίτερα στις πολεμικές συγκρούσεις και στην ελληνική εμπλοκή σε αυτές, υποστηρίζοντας ότι η νέα γενιά έχει λόγους να ανησυχεί για τις διεθνείς εξελίξεις. Αναφέρθηκε επίσης στην άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων, συνδέοντάς την με την απογοήτευση και τη δυσαρέσκεια που, όπως είπε, γεννά η σημερινή πολιτική.

Παράλληλα, παρουσίασε την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, μιλώντας για την ανάγκη «εργατικής - λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας», ενώ υπογράμμισε ότι το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά συνδυάζει τη συζήτηση με ένα μεγάλο πολιτιστικό πρόγραμμα, με συναυλίες, θέατρο, εκθέσεις και άλλες δράσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=LwDXzYkabbI}

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ

Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Σαν χτυπάει ο λαός μας, σειέται γη, στεριά» - Αφιέρωμα στο αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Μουσική επιμέλεια: Αντώνης Μεϊμάρης. Ενορχήστρωση: Βαγγέλης Φουντάνας. Συμμετέχουν: La Banda de la Juventud, «Κοινοί Θνητοί», Χρήστος Κιτσαντάς - Στέλιος Μαγαλιός (ex Sober on Tuxedos), Δημήτρης Μυστακίδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Μάρθα Φριντζήλα, «Χαονία»

23.00 Συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς»

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

19.30 Συζήτηση «Το σύστημα γεννά φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί!». Ομιλητές: Μάκης Μακρής, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΤΕ Πειραιά, Μάγδα Φύσσα, Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

21.00 Συναυλία με τους KollektivA

22.00 Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου

23.00 Συναυλία «30 χρόνια μέρες αδέσποτες» με τον Χρήστο Θηβαίο

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30 Συναυλία με την Μυρτώ Βασιλείου

21.30 Stand-up με τους Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρι Ρούπο

23.00 Συναυλία με την Μαριάνα Κατσιμίχα

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τους Γιάννη Διονυσίου και Ασπασία Στρατηγού

23.00 «Γκιντίκι»

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.45 Θεατρική Παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ, «Μέσα από πύρινο κλοιό», βασισμένη στο βιβλίο «Αφηγήσεις για τον Δημοκρατικό Στρατό» του Μενέλαου Μούστου (Δάφνης). Σκηνοθέτης: Ηρώ Ραζή - Αλεξανδράτου

ΔΙΕΘΝΟΥΠΟΛΗ

19.30 Συζήτηση«100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο: Η κληρονομιά του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης». Ομιλητής: Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ. Χαιρετισμός: Aramis Fuente Hernandez, πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

20.00 Συζήτηση «Αναζητώντας την αλήθεια σε καιρό πολέμου. Η αξία της καθημερινής μελέτης του "Ριζοσπάστη"». Ομιλητής: Περικλής Κουρμούλης, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και αρχισυντάκτης του «Ριζοσπάστη»

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20.00 Συζήτηση «Κρατώντας τον αθλητισμό ζωντανό: Ο ρόλος, η προσφορά και τα προβλήματα των σωματείων». Ομιλητές: Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ, Θανάσης Σταθόπουλος, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Ελευθερία Σαραντίδου, μέλος του ΔΣ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Θοδωρής Ντάντος, πρόεδρος του Πανιωνίου ΓΣΣ, Ξένια Αργειτάκη, μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, Γιάννης Κυριαζής, πρωταθλητής ακοντισμού

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00 «Η μηχανή που κάνει τα μαθήματα του σχολείου» και άλλα παραμύθια του Ροντάρι, σε μια διαδραστική αναπαράσταση από τη Θεατρική Ομάδα «Αντάμα» (5 - 12 ετών)

19.30 «Το παντζαράκι», παράσταση με ηθοποιούς και κούκλες από το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνα Μπόικο «White Puppet Theatre» (3 - 6 ετών)

Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Να 'ταν η χαρά οικόπεδο». Επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου. Συμμετέχουν: Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία Παπάζογλου, Ηρώ Σαΐα, Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιάννης Διονυσίου

23.00 Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

19.30 Συζήτηση «45 λιμάνια, μια απεργία, ένα μήνυμα: People have the power! 30 Οκτώβρη 2026, η μεγαλύτερη διεθνής απεργία των τελευταίων δεκαετιών». Ομιλητές: Μάρκος Μπεκρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ (Λιμενεργατών COSCO), Francesco Staccioli, μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδιακής Εκτελεστικής Επιτροπής της USB από την Ιταλία, Ουντέρ Αβτσί, πρόεδρος του Liman-is, Συνδικάτου Λιμενεργατών από την Τουρκία, Σερζ Κουτουρί, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιμανιών και Λιμενεργατών της CGT (FNPD-CGT) από τη Γαλλία

21.00 Συναυλία με τα «Κίτρινα Ποδήλατα»

22.00 «Tο ροκ που αγαπήσαμε» με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο, Μανώλη Φάμελλο

23.30 «Υπόγεια Ρεύματα»

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 Μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα ενάντια στον πόλεμο από μαθητές της Κυψέλης και της Πεύκης

21.00 «Μάνος Λοΐζος - Μια ζωή τραγούδια». Αφιέρωμα από την Μουσική Ακαδημία Ιλίου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Γαβράς

22.00 Stand-up με τον Κώστα Μαλιάτση - Σάλα

23.00 Συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.00 «Τα χνάρια του στους δρόμους της μουσικής και του αγώνα» - αφιέρωμα στον Θεόδωρο Δερβενιώτη. Μουσική επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Συμμετέχουν: Μπάμπης Βελισσάριος, Αθηνά Βελισσάρη, Βιολέττα Ικαρη, Δημήτρης Κανέλλος, Δημήτρης Μπάσης

22.30 Ποντιακό γλέντι με τον Ανέστη Ιωακειμίδη + Ent4man. Συμμετέχουν: Ανέστης Ιωακειμίδης (λύρα - τραγούδι), Νίκος Ιωακειμίδης (τύμπανα), Γιώργος Ιωσηφίδης (πλήκτρα), Περικλής Κατσώτης (κρουστά)

00.00 «Στων Χάλκινων το Κάλεσμα» - μακεδονικό γλέντι με τους Bronza Banda

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.30 Συζήτηση: «"Με το μυστρί, με το σφυρί, με το μολύβι, με τον ακριβή διαβήτη να φτιάξουμε καλύτερο τον κόσμο" - Γιάννης Ρίτσος». Το Φεστιβάλ τιμάει τους συντρόφους που είχαν ξεχωριστή συμβολή στην πρώτη 50ετία του. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ

20.00 Παρουσιάσεις ομαδικών και solo χορογραφιών:

«Intergalactic Voyagers», χορογραφία Υακίνθη Πρεβενιού, μουσική Chris Christodoulou - L'imperatrice, ερμηνεία: Κατερίνα Καψάσκη, Ελενα Κρίντα, Αργυρώ Μπουγιούκα, Μαργαρίτα Μπουγιούκα, Υακίνθη Πρεβένιου, Μαριάννα Τσούμπελη

«Το Ρόδι», χορογραφία και ερμηνεία Μαρία Βιολάκη - Γεωργιλαδάκη

«Συνομιλώντας με την Ιστορία», βασισμένη στην εικαστική έκθεση σύγχρονου έργου του Στεκιού, performance / instant composition της ΚΟΒ Χορού της ΤΟ Καλλιτεχνών Αττικής του ΚΚΕ

«Attica Frederic Rzewski», χορευτική ερμηνεία Αννα Λιανοπούλου, μουσική ερμηνεία Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο και ηλεκτρονικά)

«Still I remain», χορογραφία και ερμηνεία Δήμητρα Πάρνου

ΧΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

20.00 Συζήτηση: «Οι αγώνες των φαντάρων και αξιωματικών στο προσκήνιο». Θα χαιρετίσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Ομιλητές: Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος ε.α., πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καθώς και του Συντονιστικού Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., βουλευτής του ΚΚΕ, Μάνος Παπαγεωργίου, εμποροϋπάλληλος, τιμωρήθηκε στη θητεία του για αντιπολεμική δράση

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

20.00 Συζήτηση: «"Φυσικές" καταστροφές ή εγκλήματα στον βωμό του κέρδους;». Ομιλητές: Αντώνης Ραλλάτος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ, Εύη Γεωργιάδου, δρ. Χημικός Μηχανικός, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ και της Επιτροπής Περιοχής Αττικής

ΣΤΕΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ & ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

20.00 Συζήτηση: «Ενάντια στον κόσμο των πολέμων και της εκμετάλλευσης, γίνε μαχήτρια στην πάλη για την ανατροπή τους!». Θα μιλήσουν: Αννα Αγαθοκλέους, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Ιωάννα Κάππα, μέλος της Επιτροπής του ΚΣ της ΚΝΕ για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια, Χρύσα Λεμπέση - Πάκου, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

18.30 5η επίδειξη μαχητικών αθλημάτων, ως δράση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00Tristan Magic Show, παράσταση με τον μάγο Tristan

19.30 Συζήτηση: «Ανάμεσα στο χθες και το αύριο, εσύ...» (Γ. Ρίτσος). Ομιλητές: Ελίνα Χαιρικάκη, μέλος της Επιτροπής Αττικής του ΚΚΕ και εκπαιδευτικός Μουσικής, Ευτυχία Βαρσαμή, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας, Βούλα Τσίγκα, υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες της νεολαίας και του περιοδικού «κόκκινο Αερόστατο»

20.15 Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών του Θανάση Λιούνη

21.15«Του κόσμου οι μουσικές», μουσική παράσταση για παιδιά από την Alcedo Folk Band

Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό» - αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Συμμετέχουν: Πέγκυ Ζήνα, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Σκουλάς, Κώστας Τριανταφυλλίδης

23.00 Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.00 Συναυλία με τα «Καλογεράκια»

22.00 Συναυλία με την Νεφέλη Φασούλη

23.00 Συναυλία με τον Κωνσταντίνο Βήτα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

19.30 Συζήτηση: «"Εθνικό Απολυτήριο"... Μια εξέταση που δεν τελειώνει ποτέ. Οι μαθητές θα πούμε την τελευταία λέξη!». Ομιλητές: Γεωργία Γκούφα, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Γιώργος Παυλής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας 2021 - 2025

20.30 Μαθητικά συγκροτήματα

22.30 Συναυλία με την Ελενα Λεώνη

23.30 Συναυλία με τον Papazό

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 Κεντρική Συζήτηση «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός; Από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο». Θα μιλήσει ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα συντονίσει ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ

21.30 «Ο γελαστός άγιος του ρεμπέτικου» - αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου. Κείμενα - σκηνοθεσία: Σεμίνα Διγενή. Μουσική επιμέλεια: Γρηγόρης Βασίλας. Συμμετέχουν: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκης Σεβίλογλου. Αφήγηση: Κρατερός Κατσούλης

23.00 «Σε ρότα βορειοανατολική» - μουσική γιορτή αφιερωμένη στις περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας και του Αιγαίου με την Ορχήστρα «Χρόνης Αηδονίδης». Συμμετέχουν: Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Βαγγέλης Δημούδης (τραγούδι), Μάνος Κουτσαγγελίδης (τραγούδι), Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Δημήτρης Μπάκος (γκάιντα), Ανδρέας Παπάς (κρουστά), Λευκοθέα Φιλιππίδη (τραγούδι), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Στρατής Ψαραδέλλης (λύρα)

00.30 Ηπειρώτικο γλέντι με τους Βασίλη Παπαγεωργίου και Νίκο Δάσκαλο

ΔΙΕΘΝΟΥΠΟΛΗ

19.30 Συζήτηση:«90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου: Ο αγώνας του ισπανικού λαού, ο προλεταριακός διεθνισμός και σύγχρονα συμπεράσματα για την πάλη μας σήμερα». Ομιλητής: Κώστας Σκολαρίκος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών (Ισπανία).

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20.00 Συζήτηση: «Πόσο ελεύθερη είναι η Τέχνη; Ορατή και αόρατη λογοκρισία χτες και σήμερα». Ομιλητές: Γιάννης Κατωμερής, σκηνοθέτης, Αντώνης Μεϊμάρης, μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Κοινοί Θνητοί», Στρατής Μπουρνάζος, ιστορικός, Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, Βασίλης Παρασκευόπουλος, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

19.30 Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Οι απείθαρχοι. Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα» του συντρόφου Σπύρου Χαλβατζή. Ομιλητής: Δημήτρης Ξεκαλάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και διευθυντής της «Σύγχρονης Εποχής»

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

19.00 Επίδειξη τραμπολίνο από ομάδες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00 «ΟNEIΡΟΚΟύΤΙ», διαδραστική παράσταση για βρέφη και νήπια από την ομάδα «Θεατρόφωνο» (έως 4 ετών)

20.00 Βubble show, παράσταση με σαπουνόφουσκες από τη Fundastick Performing Arts

21.00«Παραμύθια για να σπάτε κέφι» του Τζιάνι Ροντάρι, από τη θεατρική ομάδα ΤΟΠΙ (3 - 99 ετών)

Σάββατο 26 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30 Χαιρετισμός του Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ

20.45 Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

21.30 «Δικός μας είναι ο κόσμος» - αφιέρωμα σε τραγούδια της φωτιάς. Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Εβελυν Ασουάντ, Σταμάτης Μπερής, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βασίλης Προδρόμου, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη

23.00 Συναυλία με την Νατάσσα Μποφίλιου

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.30 Συναυλία με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη - Τσολιάς εν δε Τσόλια Band

22.30 «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα

23.30 Συναυλία με τον Εισβολέα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

19.00 Βράβευση των νικητών του φετινού Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Συλλογικής Ερευνητικής Εργασίας της ΚΝΕ και προκήρυξη του επόμενου Διαγωνισμού

21.30 Hip hop live! Miskin & Kozmo, Tiny Jackal, «Το Σφάλμα» x Raibo

23.00 Twinsanity x Invisible Sounds, Ταφ Λάθος, On Decks: Dj Micro

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη

22.30 Κρητικό γλέντι με τον Γιώργη Μανωλάκη

00.00 Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

18.00 Αγώνες σκάκι

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00«CIRCULUS», παράσταση θεάτρου κούκλας από τις ομάδες «ΜΑΝΙΒΕΛΑ, κουκλοθέατρο» και «ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ, Θέατρο Κούκλας και Σκιών» (για όλες τις ηλικίες)

21.30«Μι, Ρε, Ντο, μέσα στον βυθό!», διαδραστική μουσική παράσταση από την ομάδα FILEΑ'S SONGS

Για την πρόσβαση στο Φεστιβάλ

Η πρόσβαση στο Πάρκο Τρίτση μπορεί να γίνει με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ως εξής:

Με λεωφορείο από Αθήνα

Για στάση «1η Πολυκατοικιών» (λεωφόρος Δημοκρατίας): Α10 Στ. Λαρίσης - Αχαρναί, Β10 Στ. Λαρίσης - Αχαρναί, 735 Σταθμός «Κάτω Πατήσια» - Ζεφύρι - Αχαρναί.

Για στάση «6η Χασιάς» (λεωφόρος Φυλής): Β12 Μάρνη - Άνω Λιόσια, 711 Ζωφριά - Αττική.

Για στάση «Τέρμα» (Εργατικές Πολυκατοικίες): 420 Πειραιάς - Άγιοι Ανάργυροι, 892 Αγία Βαρβάρα - Χαϊδάρι - Άγιοι Ανάργυροι.

Οδικώς

Από Αττική Οδό, μέσω του κόμβου 7 που οδηγεί στη λεωφόρο Δημοκρατίας και του κόμβου 6 που οδηγεί στη λεωφόρο Χασιάς.

Από την Εθνική Οδό, στον κόμβο για Αγίους Αναργύρους - Ίλιον («Τρεις Γέφυρες»).

Με τον Προαστιακό

Στη στάση Αγ. Αναργύρων και από εκεί με τα λεωφορεία Α10, Β10, 735, Β12, 711.

Λεωφορεία από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Λεωφορεία για το 52ο Φεστιβάλ δρομολογούν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για όλες τις μέρες του Φεστιβάλ.

Αύριο Τετάρτη λεωφορεία δρομολογούνται από: