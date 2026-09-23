Ήταν μια προσωπικότητα που έχαιρε του απόλυτου σεβασμού των αντιπάλων πολιτικών και μη, χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει τους αγώνες, το ήθος και την αξιοπρέπεια του. Χωρίς μάλιστα και δεύτερη κουβέντα.

«Αν αναζητά κανείς το ήθος της Αριστεράς θα καταλήξει στον Κώστα Κάππο». Κάρολος Παπούλιας. «Θυμάμαι τον Κώστα Κάππο ως έναν άνθρωπο που πέρασε από τον χώρο της Αριστεράς με ένα κύριο χαρακτηριστικό, την πίστη στις απόψεις του». Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. «Ο Κώστας Κάππος υπήρξε συνεπής υπερασπιστής των απόψεων και των ιδεολογικών τοποθετήσεων της Αριστεράς εντός και εκτός Κοινοβουλίου». Κωστής Στεφανόπουλος. «Ο Κώστας Κάππος ήταν ένα πρότυπο πολιτικού και κατ΄ επέκταση πολίτη. Με στέρεες απόψεις και θέσεις, σαφή ιδεολογική κατεύθυνση και με βασικότατο στοιχείο της αφοσίωσης, αυτοπεποίθησης στην υπεράσπισή τους». Γιώργος Σουφλιάς. Μερικές από τις απόψεις και θέσεις που συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο μου «Ο κοινοβουλευτικός Κώστας Κάππος πιο επίκαιρος από ποτέ 1974-1989»,2014 ΕΛΤΑ. Πολιτικοί από όλους τους χώρους μίλησαν για τον Κώστα Κάππο.

Ήταν μια προσωπικότητα που έχαιρε του απόλυτου σεβασμού των αντιπάλων πολιτικών και μη, χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει τους αγώνες, το ήθος και την αξιοπρέπεια του. Χωρίς μάλιστα και δεύτερη κουβέντα. Ένας μοναδικός ιδεολόγος κομμουνιστής που η ταξική πάλη και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης δεν ήταν παρά σκοπός της ζωής του. Άνθρωπος με κοψιά και χαρακτηριστικά άλλων εποχών δεν δίσταζε να συγκρουστεί εντός και εκτός των τειχών. Με μοναδική μάλιστα δεξιότητα και επιδεξιότητα.

Ας δώσουμε επιγραμματικά ένα παράδειγμα σύγκρουσης με ένα μοναδικό αντίπαλο κλασικό εκπρόσωπο της αστικής τάξης τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1985. Ο ένας αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ με δικαίωμα δευτερολογίας. Ξεκινάει την ομιλία του ο Κ.Μ. με την κλασική στο ΚΚΕ επίθεση για τα γεγονότα της Κατοχής και κατά κύριο λόγο του Εμφυλίου, κάτι το οποίο κατά κόρο συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τελειώνει την ομιλία του και ο Κώστας Κάππος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζητάει τον λόγο για να δευτερολογήσει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με το κλασικό δωρικό εκείνο ύφος και με τα κλειστά πάντα μάτια! Ξεκινάει την πεντάλεπτη ομιλία του και στην αποστροφή του λόγου του σημειώνει: «Κύριε Μητσοτάκη σας ευχαριστούμε για την στάση του ΚΚΕ εκείνα τα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε πως εμείς δεν υπήρξαμε ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Πέτρουλα..!». Όποιος κατάλαβε-κατάλαβε. Ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κατάλαβε καλύτερα από καλά και γι΄ αυτό περίμενε τον Κώστα Κάππο στο περιστύλιο της Βουλής για να του ζητήσει συγνώμη! Δείγμα πολιτικού πολιτισμού και μιας κοινοβουλευτικής εποχής που διαφέρει παρασάγγας από τη σημερινή.

Αυτός ήταν ο κομμουνιστής πολιτικά, ηθικά και κοινοβουλευτικά Κώστας Κάππος. Ήταν τύχη να τον έχεις σύντροφο και τιμή να τον έχεις αντίπαλο!

(Ο Θανάσης Κάππος είναι δημοσιογράφος)