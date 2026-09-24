Οι ισχυρές πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα συμπίπτουν με πιέσεις στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους.

Σε υψηλά πολλών ετών εκτινάχθηκαν την Πέμπτη οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες των αγορών για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε πάνω από 3 μονάδες βάσης και έφθασε έως το 5,438%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.

Άνοδο σημείωσε και η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία έφθασε έως το 5,139%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του 10ετούς αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και συνδέεται στενά με την πορεία των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια.

Στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου αναρριχήθηκε έως το 4,897%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους, ενώ μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01 ποσοστιαία μονάδα.

Οι ισχυρές πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα συμπίπτουν με πιέσεις στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους. Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, στο 3,055%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1996. Ανοδικά κινήθηκαν παράλληλα οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων και των γερμανικών ομολόγων, με αρκετούς ευρωπαϊκούς τίτλους να καταγράφουν νέα υψηλά πολλών ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν την εικόνα ανθεκτικής ανάπτυξης. Ο δείκτης PMI της S&P Global για τον τομέα υπηρεσιών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στις 58,7 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών, ενώ ο δείκτης για τη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 56,7 μονάδες, σε υψηλό άνω των τεσσάρων ετών.

Η εικόνα αυτή οδήγησε σε σημαντική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Οι αγορές αποτιμούσαν πιθανότητα άνω του 75% για ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 49% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Πρόσθετες πιέσεις στην αγορά ομολόγων προκαλεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών, καθώς ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και την προοπτική διατήρησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα επόμενα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, με τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και τις πωλήσεις νέων κατοικιών να βρίσκονται στο επίκεντρο.