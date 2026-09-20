Πλούσιο το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στη μάχη της 5ης αγωνιστικής της Super League ρίχνονται την Κυριακή 20/9 οι «Big-4» (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός) θέλοντας να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα και θα επιδιώξει να κάνει το 5/5 και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο δεύτερος ΠΑΟΚ που είναι στο -3 από τον Παναθηναϊκό (έχει 9 βαθμούς έναντι 12 των "πρασίνων") φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό (έχει επίσης 9 βαθμούς) στο Αγρίνιο, με τον ΟΦΗ που είναι επίσης στους 9 βαθμούς μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Χόφενχαϊμ να αντιμετωπίζει στο Παγκρήτιο τον Αστέρα Τρίπολης που θα ψάξει να ξεκολλήσει από τον 1 βαθμό που έχει. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το μπλόκο στην Τρίπολη και δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.

Τέλος, ο Ολυμπιακός μετά την ανατροπή και τη νίκη κόντρα στην Γιαγκελόνια για το Europa League ταξιδεύει στην Λιβαδειά κόντρα στην τοπική ομάδα και θέλει να ανέβει στη βαθμολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής 20/9 για την 5η αγωνιστική της Super League

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός / Novasports 2HD

18:00 Βόλος – ΑΕΚ / Magenta Sport 1 League

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης / Magenta Sport 2 League

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός / Novasports Prime

21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ / Magenta Sport 1 League