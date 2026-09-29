«Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι ζει μέσα σε μια γυάλα και δεν το ενημερώνουν οι Υπουργοί του», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Εμείς δεν μηδενίζουμε τις παρεμβάσεις που έχει παραγγείλει η κυβέρνηση, λέμε όμως ότι άργησε πάρα πολλές μέρες να προχωρήσει σε αυτές - ενώ άλλες χώρες παίρνουν μέτρα», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς εξ αφορμής των επικείμενων μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Είπαμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να υπάρξει και ο μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών, ο οποίος όμως δεν δίνει αύριο τα πρωί χρήματα, δίνει την επόμενη χρονιά. Άρα εδώ πρέπει και τα διυλιστήρια να δώσουν καλύτερη τιμή άμεσα, γιατί τώρα έχει ανάγκη η κοινωνία.

Είπαμε και ότι πρέπει να δούμε τον μηχανισμό, που έκανε η Ιταλία. Όταν έχω αύξηση εσόδων από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών, αυτή η αύξηση εσόδων να μπορεί και να μετακυληθεί ως ελάφρυνση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης προσωρινά. Για παράδειγμα, μόνο το πρώτο οκτάμηνο του έτους είμαστε 1,2 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Εμείς προτείνουμε απλές και ρεαλιστικές λύσεις και η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε αυτές. Η ίδια υπονομεύει τον εαυτό της όταν ανακοινώνει ότι θα φέρει μέτρα τη Δευτέρα και ακόμη περιμένουμε, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Εμείς, λοιπόν, ζητάμε να υπάρξει παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε ήδη πει ότι μπορεί να υπάρχει μια έκτακτη ελάφρυνση 300 εκατομμυρίων το επόμενο τετράμηνο, το οποίο να είναι από τον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, αν υπάρξει και ο μηχανισμός που προτείνουμε για τον ΦΠΑ, θα επέλθει μία σημαντική ελάφρυνση».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση και τη στάση της τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση λαϊκίζει ότι κάνει λόγο για κόστος 4 δισ. ευρώ από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς ουδέποτε μιλήσαμε για κατάργηση. Οι πιο πολλές χώρες ακολουθούν μία πολιτική πρόληψης. Αντίθετα, η κυβέρνηση φέρνει πάντοτε πράγματα την τελευταία στιγμή, τη δωδεκάτη ώρα. Η κυβέρνηση αντί να αναλώνεται σε μικροπολιτικές τακτικές ας ψάξει να βρει γιατί σύρεται πίσω από τη δική μας ατζέντα – που καλά κάνει καθώς είναι η σωστή - για να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι ζει μέσα σε μια γυάλα και δεν το ενημερώνουν οι Υπουργοί του».

Στην ίδια θεματική και ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τα μέτρα της κυβέρνησης, ο Κώστας Τσουκαλάς εξήγησε ότι θα αξιολογηθούν οι παρεμβάσεις με βάση το περιεχόμενό τους. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε ότι «περιμένουμε να δούμε τα μέτρα. Αν είναι μέτρα προς την κατεύθυνση που προτείνουμε και είναι εκείνα που μέχρι χθες η κυβέρνηση αρνιόταν να λάβει, εμείς θα τα στηρίξουμε – ακόμη κι αν δεν είναι αρκετά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο λαϊκή παράταξη δεν είναι πια, αν ακούσει κανείς τις δηλώσεις των στελεχών της. Η λύση για τη χώρα δεν είναι ούτε ο ελιτισμός ούτε ο λαϊκισμός».