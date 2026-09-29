Από 100.000 ευρώ περιμένουν τα δελτία του Τζόκερ με πέντε σωστές προβλέψεις.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοιράζει το Τζόκερ στη σημερινή (29/9) κλήρωση, την τελευταία για τον Σεπτέμβριο, ενώ από 100.000 ευρώ θα πάρουν τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις.

Στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (27/9) σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ και οχτώ δελτία πήραν από 2.500 ευρώ, στη δεύτερη (5) και την τρίτη (4+1) κατηγορία αντίστοιχα.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: