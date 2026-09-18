Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος μαθητής – Υπέστη ανακοπή στο σχολείο

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος μαθητής από τη Χαλκιδική, ο οποίος κατέρρευσε στο 1ο ΓΕΛ Πευκοχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το rthess.gr, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην αυλή του σχολείου. Στο σημείο έσπευσε γιατρός από το Κέντρο Υγείας, έχοντας μαζί του απινιδωτή, και στον 17χρονο πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασής του.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος μαθητής που κατέρρευσε στο διάλειμμα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν ο μαθητής αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέρρευσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πτώση φέρεται να χτύπησε και στο κεφάλι. Στο σχολείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός από το Κέντρο Υγείας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στον 17χρονο έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής.

Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο μαθητής μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με το emakedonia.gr ο 17χρονος μαθητής υπέστη ανακοπή και είναι διασωληνωμένος στη στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχει χτυπήσει και στο κεφάλι του (κατά την πτώση), με τους γιατρούς να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

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Η «μάχη» των 50 λεπτών για τον 17χρονο - ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις για να κρατηθεί στη ζωή

Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Χαλκιδική, όταν ένας 17χρονος μαθητής του 1ου ΓΕΛ Πευκοχωρίου κατέρρευσε στο σχολείο και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Σύμφωνα με ανάρτηση του Kids Save Lives, το σχολείο κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε ιδιώτης γιατρός από το Πευκοχώρι, έχοντας μαζί του απινιδωτή. Ο γιατρός, σύμφωνα με την ίδια πηγή, διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Άμεσα τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή και διαπιστώθηκε απινιδώσιμος ρυθμός.

Ο 17χρονος δέχθηκε την πρώτη απινίδωση και ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά την προσπάθεια των διασωστών και του γιατρού, ο μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό και μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο. Ωστόσο υπέστη εκ νέου καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα η προσπάθεια αναζωογόνησης να συνεχιστεί μέσα στο ασθενοφόρο. Στη διακομιδή συνέδραμε και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο άνοιγε τον δρόμο, προκειμένου ο 17χρονος να μεταφερθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας. Σύμφωνα με την ανάρτηση του Kids Save Lives, η προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχίστηκε διαδοχικά στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας.

Συνολικά, όπως αναφέρεται, η ΚΑΡΠΑ διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, ενώ πραγματοποιήθηκαν επτά απινιδώσεις, μέχρι ο νεαρός να ανακτήσει καρδιακό ρυθμό. Η δραματική αλυσίδα διάσωσης περιλάμβανε τον γιατρό που έσπευσε από τα πρώτα λεπτά στο σχολείο, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κασσάνδρειας και τους αστυνομικούς που συνέδραμαν στη γρήγορη διακομιδή. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του.

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