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«Η στρατηγική μας δεν συζητείται, είναι τελειωμένη, δεδηλωμένη», διαμηνύει.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έκλεισε τη συζήτηση περί «προεκλογικής συνεργασίας» και «συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων», που επαναφέρουν τελευταία στο προσκήνιο διάφορα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

«Η στρατηγική μας δεν συζητείται, είναι τελειωμένη, δεδηλωμένη. Αυτόνομη πορεία. Η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

Πώς άραγε θα συντηρήσουν τη συζήτηση για την κοινή κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων στις εκλογές οι πρωταγωνιστούντες;

Τ.Τε.