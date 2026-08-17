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Το φωτογραφικό άλμπουμ της Ζενεβιέβ Μαζαρί από το Καστελόριζο.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί απολαμβάνει το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της.

Το ό,τι περνάει υπέροχα το αποδεικνύει το άλμπουμ από τις διακοπές στο Καστελόριζο που ανάρτησε στο Instagram. Μέσα από 15 φωτογραφίες και βίντεο η γνωστή παρουσιάστρια πλέον ενημερώνει τους followers της ότι έκλεισε 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της Βασίλη Καρύδη.

«Manifestation worked» έγραψε στη λεζάντα και πρόσθεσε «αυτό που ονειρευόμασταν κάποτε, το γιορτάζουμε σήμερα. 11 χρόνια» έγραψε ηΖενεβιέβ Μαζαρί και πρόσθεσε ένα emoji δαχτυλίδι.

{https://www.instagram.com/p/DcIrDoNjvQZ/?img_index=15}