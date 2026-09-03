Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές μετά την προσάραξη λέμβου με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή των βόρειων ακτών των νησίδων Φλεβών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν με ίδιες δυνάμεις και να φτάσουν σε βραχώδη ακτή ενώ οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή σπεύδει και ιδιωτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.