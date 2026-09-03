Μια ακόμη έμπρακτη κίνηση στήριξης του καταναλωτή, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας απέναντι στην ακρίβεια.

Η στήριξη των καταναλωτών αποτελεί για τη Lidl Ελλάς μια σταθερή στρατηγική κατεύθυνση και διαχρονική δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει τη νέα της πρωτοβουλία «Δώρο ο ΦΠΑ», δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών που σκοπό έχουν να στέκεται δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, καλύπτοντας τις καθημερινές του ανάγκες.

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Lidl Ελλάς προχωρά σε μείωση τιμών στο ράφι ίση με την αξία του ΦΠΑ σε περισσότερα από 70 προϊόντα βασικής ανάγκης. Στόχος της ενέργειας είναι η ουσιαστική ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού και η διασφάλιση ποιοτικών επιλογών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Βασικά σημεία της ενέργειας:

Κάλυψη ΦΠΑ σε πάνω από 70 βασικά αγαθά: Η έκπτωση εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε τύπου καταναλωτή.

Η έκπτωση εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε τύπου καταναλωτή. Διάρκεια όλο τον Σεπτέμβριο: Οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς πανελλαδικά για όλο τον Σεπτέμβριο εξασφαλίζοντας διαρκή εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές.

Η ενέργεια «Δώρο ο ΦΠΑ» έρχεται να προστεθεί στις διαρκείς πρωτοβουλίες της Lidl Ελλάς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και να απαντά με πράξεις — προσφέροντας πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή της αγοράς.