Τον φετινό Απρίλιο συμπληρώνονται 15 χρόνια από την πρεμιέρα του Game of Thrones.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το «Game of Thrones» επιστρέφει με νέο υλικό από την πιο αμφιλεγόμενη σεζόν του.

To HBO έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακυκλοφόρητες σκηνές από την τελευταία 8η σεζόν της σειράς - φαινόμενο, προσφέροντας επίσης στους θαυμαστές αρκετές συγκινητικές ματιές από τα παρασκήνια.

Σημειώνεται ότι το -σχεδόν- τρίλεπτο βίντεο κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς 15 ετών από την πρεμιέρα του «Game of Thrones» στο HBO τον Απρίλιο του 2011. Περιλαμβάνει πρωτότυπο υλικό από τα γυρίσματα της 8ης σεζόν, εστιάζοντας λιγότερο στη δράση και περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά της παραγωγής.

Σε αυτό βλέπουμε τους πρωταγωνιστές, όπως η Εμίλια Κλαρκ, ο Κιτ Χάρινγκτον, η Λένα Χέιντι, κ.ά., να ολοκληρώνουν τα γυρίσματα, να λένε το δικό τους συγκινητικό «αντίο» και να αναπολούν σχεδόν μια δεκαετία συνεργασίας. Σε πολλές στιγμές οι ηθοποιοί δακρύζουν, περιγράφοντας την εμπειρία αυτή σαν να αφήνουν πίσω τους μια δεύτερη οικογένεια.

{https://youtu.be/_u89-hBEwpI?si=oatmiqDvAp890rKY}

Η σειρά, βασισμένη στα μυθιστορήματα του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, έγινε παγκόσμια επιτυχία, συγκεντρώνοντας σχεδόν 60 βραβεία Emmy και πάνω από 160 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ για δραματική σειρά.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία αυτή, η τελευταία σεζόν έγινε τεράστιο θέμα συζήτησης και αντιδράσεων, διχάζοντας το κοινό. Δεν ήταν λίγοι οι θαυμαστές που εξέφρασαν έντονα η δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν βασικές ιστορίες. Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη που μια διαδικτυακή εκστρατεία ζήτησε μάλιστα να γυριστεί εκ νέου η σεζόν με νέους σεναριογράφους.

Παρά τις κριτικές, ο συνολικός αντίκτυπος της σειράς που έγραψε τη δική της ιστορία στην τηλεόραση και την ποπ κουλτούρα παραμένει τεράστιος.

Το σύμπαν του Game of Thrones επεκτείνεται με prequel και spinoffs όπως το «House of the Dragon» και «A Knight of the Seven Kingdoms».