Η αναφορά του Χρήστου Θηβαίου στη νέα γενιά ερμηνευτών και η συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» παραχώρησε ο Χρήστος Θηβαίος και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ερμηνευτής κλίθηκε να ανατρέξει στο παρελθόν για να θυμηθεί στιγμές από τα πρώτα του βήματα στην μουσική σκηνή, ενώ απάντησε και σε ερώτηση αναφορικά με τη νέα γενιά ερμηνευτών.

Έτσι, στην ερώτηση του δημοσιογράφου: «Το ελληνικό τραγούδι του σήμερα, καταφέρνει να σας συγκινήσει;», ο Χρήστος Θηβαίος απάντησε καταφατικά, λέγοντας:

«Φυσικά! Με συγκινεί ο Bloody Hawk, ο ΛΕΞ και οι Σκιαδαρέσες, υπάρχει κάτι τρομερά ταλαντούχο και ιδιαίτερο και μπράβο τους!».

Όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του κι τον τρόπο που τον διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά, σημείωσε: «Όλες οι συνεργασίες πραγματικά ήταν συγκλονιστικές… Οι τελευταίες… Όταν ο Σταύρος Ξαρχάκος με κάλεσε να ερμηνεύσω τραγούδια του Ξυλούρη. Εντάξει, τι άλλο να πω;».

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Με αφορμή μάλιστα την ερώτηση, μίλησε για την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο τον συγκίνησε: «Στην τελευταία συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου. Ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος, σαν να μου παρέδιδε τη σκυτάλη, με έχρησε ικανό να ερμηνεύσω τραγούδια του πολύ προσωπικά του. Ήταν πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Μου έμελε στα 62 μου να μπω σε μία διαδικασία να ερμηνεύσω τραγούδια του Σαββόπουλου, δίπλα του! Τα κατάφερα γιατί μελέτησα, αυτό μου είπε. Για μήνες μελετούσα τον τρόπο αφήγησης αυτού του μεγάλου τραγουδοποιού».

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