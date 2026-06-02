Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε απόψε με το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της χρονιάς.

Σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσιάζει το τελευταίο «Αλ Τζαντίρι Νιουζ» της χρονιάς, βάζοντας στο τραπέζι την επικαιρότητα, χαρίζοντάς της μία σατιρική χροιά.

Από το κάδρο του δεν έλειψαν και οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα της πολιτικής, αλλά και τα γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου, που απομόνωσε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση και παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε τις κινήσεις του, παραλληλίζοντάς τες με εκείνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο ίδιος, στάθηκε στον χαρακτηριστικό χαιρετισμό του δεύτερου, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει:

«Όχι δεν είναι πανομοιότυπες (σ.σ οι κινήσεις). Ο Τσίπρας, είναι σα να σταματάει αεροπλάνο… περιμένεις να γυρίσει να πει έλα. Ο Σημίτης παλιά, χαιρετούσε σα να καθάριζε παρμπρίζ. Ο μόνο που είχε… ήταν ο Παπανδρέου…».

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Λίγο αργότερα, στο προσκήνιο ήρθε η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Λάκη Λαζόπουλο να κάνει το δικό του… κάστινγκ για την «Ωραία Ελένη».

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