Όσα δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο μετά από το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της χρονιάς.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, παρουσίασε το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της χρονιάς, ανανεώνοντας το ραντεβού του με τους θεατές για την επόμενη σεζόν.

Λίγο αργότερα, μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουνίου, στην εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κωμικός φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την έκβαση της φετινής σεζόν, δηλώνοντας παράλληλα ευτυχής για το γεγονός ότι συνεχίζει να εργάζεται με όρεξη δίπλα σε νέους ανθρώπους.

«Αισθάνομαι μία ικανοποίηση ότι αυτή η κατάδυση που έκανα, που κρατάει πάνω από δύο χρόνια τώρα, πάει καλά. Ξαναβγαίνω πάλι, αναπνέω, και μ’ αρέσει που μεγαλώνοντας έχω διάθεση και όρεξη να δουλεύω και να κάθομαι με τα παιδιά. Μάλλον ο λόγος είναι ότι δουλεύω με νέα παιδιά και μάλλον είναι ο λόγος που μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη και ενέργεια», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια μιλώντας για το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι» που παρουσίασε, ανέφερε: «Στο τελευταίο «Τσαντίρι», έτσι πιο προσωπικό, έχουν μαζευτεί όλες μου οι σκέψεις και πάντα περιμένουν στον επίλογο».

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Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου, αναφέρθηκε σε μία παιδική του ανάμνηση απ’ όταν η μητέρα του τον πήγαινε στο παζάρι της Λάρισας. Με αφορμή το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποκάλυψε το λόγο που πλέον αποφεύγει να παραβρίσκεται: «Η μαμά μου πάντα με πήγαινε στο παζάρι της Λάρισας και γενικά στα πανηγύρια. Έμαθα στα πανηγύρια. Και όταν ήμουν στη Σέριφο πήγαινα, τώρα, μπορεί να μην πηγαίνω πολύ, αλλά ο λόγος που δεν πηγαίνω είναι γιατί ντρέπομαι. Έχω μία ντροπή».

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Σε ό,τι αφορά την επόμενη σεζόν και την επιστροφή του με νέες παραστάσεις, δήλωσε: «Άμα ήξερα από τώρα… Θέλει πολύ προετοιμασία αυτό που κάνω, αλλά δεν προετοιμάζω γιατί μπορεί ένα γεγονός να ανατρέψει τα πάντα. Τριακόσια «Τσαντίρια» πλέον. Πολλά χρόνια, πολλές εκπομπές, έχω περάσει και δύσκολα και ζόρικα. Νομίζω ότι με όλα αυτά θα μπορούσα να κάνω τη Νεοελληνική ιστορία με χιούμορ».