Η Ιουλία Καλλιμάνη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, η Ιουλία Καλλιμάνη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, τους φόβους και τους ενδοιασμούς της, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων, τι σημαίνει «επιτυχία» για την ίδια.

Η Ιουλία Καλλιμάνη στο «Στούντιο 4»

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η τραγουδίστρια, θυμήθηκε τον άνθρωπο που κατάφερε να ξεχωρίσει το ταλέντο της, την ώρα που η ίδια εργαζόταν σε άλλον τομέα:

«Ονειρευόμουν πάντα να κάνω καριέρα, από μικρό παιδί. Ο Νίκος Γρίτσης, ο μέντοράς μου, ο στιχουργός, με έβαλε στη δουλειά, τον γνώρισα πριν μπω στο τραγούδι», ανέφερε αρχικά.

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Και συνέχισε για να εξηγήσει πώς ξεκίνησε την καριέρα της: «Ήμουν σε μία άλλη δουλειά πριν το τραγούδι. Γνώρισα τον Νίκο (σ.σ Γρίτση) και χωρίς να μου πει τίποτα, ενώ του είχα πει πού δουλεύω, ήρθε και μου λέει: «Άκου, είσαι τραγουδίστρια, φύγε». Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Μου είχαν δώσει το μικρόφωνο και ήταν πολύ καρμικό… Ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για την προσωπικότητά της και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρύνει τις φοβίες της για να κυνηγήσει το όνειρό της: «Πιο ντροπαλό παιδί από εμένα δεν υπήρχε. Οριακά δεν έλεγα το ποίημα μου στο σχολείο. Το τραγούδι με βοήθησε, ήταν η μεγαλύτερη άσκηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι με βοήθησε να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να ξεπεράσω τους φόβους μου. Να πάω στους φόβους μου άμα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια».

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Αναφερόμενη στη μητέρα της, αποκάλυψε ότι στην αρχή είχε κάποιους ενδοιασμούς, ωστόσο δεν την παρότρυνε να σταματήσει από το τραγούδι. Εξήγησε μάλιστα ότι οι δικές της σκέψεις ήταν εκείνες που ήταν δυνατό να την περιορίσουν: «Το μόνο που με φρέναρε κάποια στιγμή ήταν κάτι έρωτες. Έλεγα μήπως να σταματήσω να κάνω οικογένεια. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να γίνει συνδυαστικά».

Σε ό,τι αφορά την καριέρα της εξήγησε: «Ξεκίνησα να τραγουδάω σε μουσικά μεζεδοπωλεία, μετά μπήκα σε κάποια μαγαζιά. Δεν είχα δουλέψει σε πολύ μεγάλα μαγαζιά. Όταν είσαι κοριτσάκι 18 – 20 ετών δεν σου δίνουν χρόνο στα μεγάλα μαγαζιά και είναι λογικό… Ξεκίνησα με λαϊκό ρεπερτόριο, αλλά έκανα τότε και δύο ποπ τραγούδια τότε».

Όταν κλίθηκε στην ερώτηση: «Τι είναι επιτυχία για εσένα», ανέφερε: «Επιτυχία για ‘μένα, είναι να κοιτάω ψηλά και να πατάω γερά στη γη. Να μην χάσεις τον εαυτό σου. Φουσκώνουν τα μυαλά σου, νομίζεις ότι είσαι κάτι ξεχωριστό. Για εμένα είναι εύκολο να το διαχειριστώ αυτό, γιατί μετράει τέσσερα χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία, οπότε ήρθε σε μία ώριμη ηλικία για να καταλάβω ότι έπρεπε να είμαι προσγειωμένη».

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