Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για την δύο μηνών Ξένια.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου του τρέχοντος έτους, η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι την Ξένια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιράστηκε μερικές από τις σκέψεις και τις φοβίες της με τους τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, ωστόσο πλέον, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό μαζί της.

Τόσο η ίδια, όσο και ο σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, μοιάζουν να διανύουν την πιο τρυφερή στιγμή της ζωής τους.

Το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η κόρη της σήμερα γίνεται δύο μηνών και ανυπομονούσε να επιστρέψει κοντά της.

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Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με μία κάρτα που αναγράφει τον αριθμό «2», ενώ στο στιγμιότυπο φαίνεται και το χεράκι της μικρής Ξένιας.