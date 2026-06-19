Η εισαγωγή της Μαρίας Μπεκατώρου με αφορμή τα 1000 επεισόδια του «The Chase».

Στο πλατό του «The Chase» απόψε, Παρασκευή 19 Ιουνίου, επέστρεψαν οι τέσσερις παίκτες που έκαναν ποδαρικό στην πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021.

Αφορμή για αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο στάθηκε το γεγονός ότι σήμερα γράφεται το χιλιοστό κεφάλαιο της εκπομπής, και τέσσερις παλιοί γνώριμοι επέστρεψαν για να μοιραστούν στιγμιότυπα και αλλαγές στη ζωή τους, διεκδικώντας παράλληλα μία δεύτερη ευκαιρία απέναντι στους Chasers.

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, το παιχνίδι ξεκινά με ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους καθώς έχουν στα χέρια τους ένα εορταστικό πλεονέκτημα και το αρχικό τους κεφάλαιο ξεκινά από τα 1.000 ευρώ πριν από την καταδίωξη.

Η συγκίνηση της Μαρίας Μπεκατώρου στο πλατό του «The Chase»

Η Μαρία Μπεκατώρου, εμφανώς συγκινημένη υποδέχθηκε τους παίκτες αλλά και τους τηλεθεατές της με έναν ξεχωριστό τρόπο και μία ιδιαίτερη εισαγωγή:

«Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Chase. Σήμερα λοιπόν για εμάς εδώ είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα. Είναι το χιλιοστό μας επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το πιστέψω και εγώ πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζετε να μας τη δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να, κάπως έτσι νιώθω ότι γίνεται όλο και πιο έντονη. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Για τα μοναδικά συναισθήματα σε αυτά τα χίλια επεισόδια. 4.000 άνθρωποι έχουν έρθει εδώ απ’ όλη την Ελλάδα».

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«Έχουν έρθει να παίξουν. Απάντησαν σε 150.000 ερωτήσεις – μερικές από τις οποίες φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ, πιστεύω ούτε και εσείς. Και φυσικά, το πιο σημαντικό οι νικητές μοιράστηκαν συνολικά δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ. Στα γενέθλια λοιπόν ευχόμαστε ‘να τα χιλιάσεις’. Εμείς, τέλος, τα χιλιάσαμε και ελπίζω να κάνουμε και άλλα τόσα και να σας κάνουμε ωραία παρέα τα απογεύματα. Να περνάμε τέλεια μαζί. Σήμερα λοιπόν είναι ένα εορταστικό επεισόδιο, γεμάτο εκπλήξεις και εορταστική διάθεση. Οι παίκτες που έκαναν ποδαρικό και έχω πολλή χαρά που τους συνάντησα εδώ. Είναι εδώ και σήμερα για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή την υπέροχη εμπειρία».