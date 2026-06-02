Το ΗΒΟ επιβεβαίωσε ότι η τρίτη σεζόν είναι και η τελευταία για το Euphoria.

Μετά από επτά χρόνια, τρεις σεζόν και 26 επεισόδια, το «Euphoria» ρίχνει και επίσημα τίτλους τέλους. Την ανακοίνωση έκανε αρχικά ο Σαμ Λέβινσον — ο δημιουργός, συγγραφέας και σκηνοθέτης της σειράς του HBO — στο Popcast, το μουσικό podcast των New York Times, με το ΗΒΟ να επιβεβαιώνει στη συνέχεια τον Λέβινσον, στο Variety.

Αυτό σημαίνει ότι το όγδοο, τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», με διάρκεια 90 ολόκληρα λεπτά, είναι στην πραγματικότητα το φινάλε της σειράς. Η τελευταία (όπως επιβεβαιώθηκε) σεζόν, έμοιαζε λιγότερο με μια νέα αρχή και περισσότερο με ένα χαοτικό, διχαστικό τελευταίο κεφάλαιο, με αρκετές σημαντικές ιστορίες να φτάνουν σε βίαια ή συναισθηματικά οριακά σημεία.

«Όσον αφορά την ιστορία που προσπαθήσαμε να πούμε, η οποία είναι μια ιστορία για την εξάρτηση και τις συνέπειές της, αυτό μου φαίνεται σαν το τέλος», είπε ο Λέβινσον στο podcast των New York Times και πρόσθεσε ότι η ιστορία του Euphoria είναι «τραγική στο τέλος — αλλά είναι και η αλήθεια». «Αν πειραματίζεστε ή παίρνετε ναρκωτικά σήμερα, είναι πολύ πιθανό να σας σκοτώσουν».

{https://youtu.be/SqjI-lGLi3A?si=qaSmVPpjMXPO0A-h}

Tα -δυσάρεστα για τους φαν της σειράς- νέα, δεν προκαλούν και μεγάλη έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ζεντάγια, έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι πίστευε πως η σειρά θα τελείωνε μετά την τρίτη σεζόν. Παράλληλα, εδώ και καιρό φαινόταν ότι η σειρά του HBO δεν θα συνέχιζε την πορεία της· πέρασαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια μεταξύ των σεζόν 2 και 3, με τη Ζεντάγια, τον Τζέικομπ Ελρόντι, τη Σίντνεϊ Σουίνι και αρκετούς ακόμα πρωταγωνιστές να έχουν γίνει περιζήτητοι, έχοντας ουκ ολίγες υποχρεώσεις ταινίες κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου και να αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σφιχτό χρονοδιάγραμμα της παραγωγής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/Eb3gArSi8aA?si=mlirlR-Qe-SLn8JY}

Για αυτόν και άλλους λόγους, η παραγωγή της τρίτης σεζόν αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις, όπως ανέφερε το Variety το 2024, ενώ σε μια συνέντευξη με τους Times πριν από την πρεμιέρα της σεζόν, ο Λέβινσον είπε ότι γράφει «κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία» και δίστασε όταν πιέστηκε για μια τέταρτη σεζόν. «Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να περάσω χρόνο με τη γυναίκα και τα παιδιά μου, να διαβάσω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το 'Mrs. Miniver'».



Θυμίζουμε επίσης ότι το Euphoria επηρεάστηκε από τους θανάτους δύο ηθοποιών που συνδέονταν στενά με την σειρά. Ο Άνγκους Κλάουντ, που έπαιξε τον αγαπημένο χαρακτήρα των θαυμαστών «Fez», πέθανε από υπερβολική δόση τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 25 ετών, ενώ ο Έρικ Ντέιν, που υποδύθηκε τον Cal Jacobs, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2026 μετά από άνιση μάχη με το ALS.