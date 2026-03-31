Η τρίτη σεζόν του Euphoria έρχεται στις 12 Απριλίου στο ΗΒΟ Μax.

To HBO έδωσε στη δημοσιότητα ένα δεύτερο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria το οποίο σκορπά ρίγη συγκίνησης.

Το τρέιλερ ξεκινά με την Rue της Ζεντάγια να ανακρίνεται στο Μεξικό αφού την έχουν δείξει να συνεργάζεται με εμπόρους ναρκωτικών, ενώ η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι παντρεύονται σε μια σούπερ ρομαντική τελετή.

Ωστόσο, αυτό που συγκινεί ιδιαίτερα τους φαν είναι η επιστροφή του Έρικ Ντέιν ο οποίος «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, νικημένος από τη νόσο ALS.

Ο Ντέιν ο οποίος υποδύθηκε τον Καλ Τζέικομπς, πατέρα του Νέιτ (Ελόρντι), εμφανίζεται σε ένα σύντομο απόσπασμα του τρίλεπτου βίντεο. Ο Καλ συναντά ξανά την Τζουλς η οποία τον ρωτάει «Με θυμάσαι;» και εκείνος της απαντά «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω;».

Εκτός από το αρχικό καστ, θα δούμε και αρκετές νέες προσθήκες στην επερχόμενη σεζόν, μεταξύ των οποίων και η Σάρον Στόουν.

Σε μια εκδήλωση του HBO Max στο Λονδίνο πέρυσι, ο δημιουργός του «Euphoria», Σαμ Λέβινσον, αποκάλυψε πού κατέληξαν όλοι οι κύριοι χαρακτήρες μετά το λύκειο. «Η Jules [Schafer] είναι στη σχολή καλών τεχνών, πολύ νευρική για να έχει καριέρα ως ζωγράφος και προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη με κάθε κόστος», είπε. «Η Maddy [Demie] εργάζεται στο Χόλιγουντ σε ένα πρακτορείο ταλέντων για έναν μάνατζερ, προφανώς έχει και τις δικές της παράλληλες δραστηριότητες.» Και η Λέξι [Apatow] είναι βοηθός μιας showrunner που την υποδύεται η Σάρον Στόουν, η οποία είναι απλώς απολύτως υπέροχη και πραγματικό είδωλο».

