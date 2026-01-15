Το πρώτο τρέιλερ για την τρίτη σεζόν του Euphoria υπόσχεται περισσότερο σεξ, ναρκωτικά και βία, προαναγγέλλοντας μια ταραγμένη ζωή μετά το λύκειο για τους χαρακτήρες της σειράς.

Το HBO ανακοίνωσε την ημερομηνία επιστροφής της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» για τρίτη σεζόν, συνοδευόμενη από ένα εντυπωσιακό τρέιλερ.

Η νέα, επερχόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια και θα μας μεταφέρει πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, βρίσκοντας τους πρωταγωνιστές μακριά από τους διαδρόμους του λυκείου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την παρέα των παιδικών φίλων στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα παλέψουν για την πίστη, την αναζήτηση της λύτρωσης και ενάντιο στο κακό.

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία των χαρακτήρων στον νέο κύκλο: Η πρωταγωνίστρια Rue (Zendaya) βρίσκεται νότια των συνόρων, στο Μεξικό, δίνοντας μάχη να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie (Μάρθα Κέλι). Η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι ζουν στα προάστια ως παντρεμένοι, η Jules της Χάντερ Σέιφερ, φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Επιπλέον η Lexi της Μοντ Άπατοου αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια ισχυρή showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Κλόε Τσέρι, Ντόμινικ Φάικ, Νίκα Κινγκ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έρικ Ντέιν. Ορισμένες από τις νέες αφίξεις στο καστ είναι: Έλι Ροθ, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Νατάσα Λιόν, Μάρσον Λιντς και η ποπ σταρ Rosalía.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/-1UJJPAWudQ?si=qgNf4OYLMrLeR-ZB}

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λέβινσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο ενώ συμμετέχει στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους Άσλει Λέβινσον, Ντάφνα Λεβίν, Ρον Λέσεμ και τους παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες Drake και Adel «Future» Nur, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά αποτελεί μεταφορά της ομότιτλης ισραηλινής παραγωγής την οποία δημιούργησαν οι Λεβίν και Λέσεμ.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν αναμένεται στις 12 Απριλίου.