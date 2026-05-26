Αν ρωτάτε τον Κιτ Χάρινγκτον, στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά για τον Jon Snow.

Το 2022, μάθαμε ότι μια νέα spin-off σειρά με τον Jon Snow ήταν υπό ανάπτυξη και θα ακολουθούσε τον αγαπημένο ήρωα που υποδύθηκε ο Κιτ Χάρινγκτον στην αρχική σειρά Game of Thrones. Παρά τo έντονο ενδιαφέρον, το 2024, ο ίδιος ο Χάρινγκτον αποκάλυψε ότι το πρότζεκτ μπήκε στον πάγο από το HBO. Τώρα μαθαίνουμε ότι το spin-off του δεν είναι επίσημα νεκρό.

«Είναι γνωστό ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σειρά με τον Jon Snow για λίγο καιρό, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Το θέμα μου είναι ότι δεν θέλω να πάω εκεί και να αδικήσω τον χαρακτήρα», είπε ο Χάρινγκτον κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο Motor City Comic Con, σύμφωνα με το ScreenRant. «Νομίζω ότι κατέληξε καλά. Νομίζω ότι πήγε εκεί που έπρεπε. Έτσι, αν επιστρέψει, πρέπει να είναι για τους σωστούς λόγους», εξήγησε.



Ο Χάρινγκτον παραδέχεται ότι «υπήρχε κάτι που έπρεπε να ειπωθεί» σχετικά με τον Τζον Σνόου. Ωστόσο, η αδυναμία να βρουν την κατάλληλη ιστορία είχε αναγκάσει τα όποια σχέδια να σταματήσουν. Αλλά με τη σωστή ιστορία, θα μπορούσαμε να δούμε τον χαρακτήρα να επιστρέφει. «Δεν μπορούσαμε να βρούμε το σωστό υλικό, έτσι το αφήσαμε, προς το παρόν. Ίσως υπάρξει μια στιγμή... ξέρετε, δεν είναι νεκρός, και αυτό είναι το καταπληκτικό, ότι θα μπορούσε να επανέλθει», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Είναι δύσκολο να πούμε αν θα δούμε ποτέ ένα spin-off με τον Jon Snow, άλλωστε οι τελευταίες σεζόν του Game of Thrones κατέστρεψαν την ιστορία του ήρωα, αφήνοντας λίγα περιθώρια ελιγμών, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος ο Χάρινγκτον παραδέχεται ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει πραγματικά. Το ΗΒΟ έχει δείξει τις προθέσεις του να επεκτείνει το σύμπαν του Westeros, ανακοινώνοντας μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια την Arya Stark, με την Μέισι Γουίλιαμς να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο, όπως επιβεβαιώθηκε νωρίτερα φέτος.



Παράλληλα, η τρίτη σεζόν της prequel σειράς House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, η δεύτερη σεζόν της spinoff σειράς Knight of the Seven Kingdoms αναμένεται σύντομα, ενώ σε στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται και η ταινία «Game of Thrones: Aegon’s Conquest».