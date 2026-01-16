To πρότζεκτ φέρεται να βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το HBO βρίσκεται σε «πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης» του σίκουελ του Game of Thrones με κεντρικούς ήρωες τον Τζον Σνόου και την Άρια Σταρκ.

Θυμίζουμε ότι μια spinoff σειρά για τον Τζον Σνόου, που θα αποτελεί συνέχεια του Game of Thrones, αρχικά είχε «παγώσει». Τώρα, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter (THR), η μηχανή παίρνει και πάλι μπροστά, αν και με κάποιες αλλαγές από την αρχική πρόταση του πρωταγωνιστή, Κιτ Χάρινγκτον.

Θυμίζουμε ότι ο Χάρινγκτον –που είχε υποδυθεί τον Τζον Σνόου στο GOT– πρότεινε αρχικά μια συνέχεια της σειράς που θα επικεντρωνόταν στο μετατραυματικό στρες και τη σκοτεινή πορεία του χαρακτήρα του, μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones το 2019.

Σε ένα νέο προφίλ του δημιουργού του A Song of Ice and Fire, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, έναν χρόνο αφότου ο Χάρινγκτον αποκάλυψε ότι η ιδέα του sequel είχε απορριφθεί, αναφέρεται ότι το HBO αναπτύσσει την ιδέα με τον συγγραφέα Quoc Dang Tran (Drops of God) στο τιμόνι.

Ενώ το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα στα αρχικά του στάδια, το THR αναφέρει ότι η ιστορία μπορεί να μετατοπιστεί από τη ζωή του Τζον πέρα από τα σύνορα του Βορρά και σε απομακρυσμένες περιοχές του Essos. Μια άλλη προσθήκη στην ιστορία θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη ξαδέλφη του Τζον, η Άρια Σταρκ, την οποία υποδύθηκε η Μέισι Γουίλιαμς στο Game of Thrones.

«Μας ενδιαφέρει πολύ πολύ και είμαστε ενθουσιασμένοι από την προοπτική μιας συνέχειας, αλλά γνωρίζουμε επίσης καλά πόσο ψηλά πρέπει να μπει ο πήχης για την υλοποίηση του», δήλωσε πηγή στο THR.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο του 2022 είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορές ότι μια συνέχεια της σειράς με επίκεντρο τον Τζον Σνόου βρισκόταν σε πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξης, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Μάρτιν. «Ήταν ο Κιτ Χάρινγκτον που μας έφερε την ιδέα», έγραφε ο Μάρτιν σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του εκείνη την εποχή.

Τον Απρίλιο του 2024, ο Χάρινγκτον επιβεβαίωσε στο EW ότι η ιδέα είχε μπει στον πάγο, αφού ο ίδιος και το δίκτυο συζήτησαν κάποιες ιδέες, και «τίποτα δεν μας ενθουσίασε πραγματικά».

«Νομίζω ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν αξίζει τον κόπο. Οπότε, προς το παρόν, απλώς το βάζουμε στην άκρη», είχε αναφέρει ο ηθοποιός, ο οποίος συνέχισε, λέγοντας: «Δεν θα είχα πει ποτέ ναι στην ιδέα να αναπτύξω κάτι για τον Τζον Σνόου αν δεν πίστευα ότι υπήρχε κάτι ενδιαφέρον εκεί. Αλλά το HBO νοιάζεται πολύ για τον χαρακτήρα, και εγώ νοιάζομαι πολύ για τον χαρακτήρα, και δεν θέλουμε να βγάλουμε κάτι που θα τον αμαυρώσει. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε, δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε, εκτός αν βρούμε κάτι στο μέλλον που μπορεί πραγματικά να πετύχει. Δεν έχει νόημα να κάνω κάτι που δεν θέλω».

Η αρχική ιδέα του Κιτ Χάρινγκτον για τη μοίρα του Τζον Σνόου

Σύμφωνα με το THR, ο Χάρινγκτον είχε πιέσει για μια σκοτεινή εκδοχή της σειράς, στην οποία ο ήρωας ζούσε μόνος του «ως ένας σπασμένος άνθρωπος με μετατραυματικό στρες». Αφού πέταξε το σπαθί του (Longclaw) και έδιωξε τον αγαπημένο του «ανταρόλυκο» (dire wolf), ονόματι Ghost, ο Τζον περνούσε τις μέρες του φτιάχνοντας καλύβες μόνο για να τις καίει.

Ο Χάρινγκτον φέρεται να ήθελε να αποφύγει μια ηρωική απεικόνιση του χαρακτήρα. «Το HBO θεώρησε την ιδέα του 'σπασμένου Τζον Σνόου' υπερβολικά απαισιόδοξη και τελικά την άφησε στην άκρη», σύμφωνα με το THR.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με το καστ της σειράς, και παρόλο που ο Χάρινγκτον ήταν θετικός στην ιδέα αρχικά, μπορεί να είναι πιο δύσκολο για το HBO να πείσει τον ηθοποιό να επιστρέψει τελικά στον ρόλο που επισκίασε τη μετέπειτα καριέρα του.

Σε μια συνέντευξη στο Variety τον περασμένο μήνα, ο Χάρινγκτον άφησε να εννοηθεί ότι τελείωσε με τον ρόλο του χαρακτήρα εντελώς. «Δεν θέλω να πλησιάσω καθόλου. Το έκανα αυτό για 10 χρόνια. Ευχαριστώ, είμαι καλά», ανέφερε σχετικά.

Είτε επιστρέψουν ο Τζον Σνόου είτε η Άρια Σταρκ στη μικρή οθόνη, το franchise του Game of Thrones θα συνεχιστεί. Η τρίτη σεζόν της prequel σειράς House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος, ενώ η νέα spinoff σειρά Knight of the Seven Kingdoms κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου στο HBO.