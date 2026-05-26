«Οι πόλεις μας χρειάζονται ανάσες ζωής και όχι άλλο μπετόν», τονίζει ο Χάρης Δούκας.

«Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο», υπογραμμίζει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση, τονίζοντας παράλληλα ότι οι πόλεις χρειάζονται ανάσες ζωής και όχι άλλο μπετόν.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων των Ελληνορώσων και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες τους για τα σχέδια κατασκευής του νέου, φαραωνικών διαστάσεων, συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει το αίτημα «να παραχωρηθούν στους δήμους όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού, για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0L3zoWmDmTk443gx9YbiHFMfcHR5nCbKHjZBpRm4VcXMteGeF4L3aZv1RKuQCiMGql}

Στη χθεσινή συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα, με αφορμή τις ανησυχίες των κατοίκων για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στην περιοχή των Ελληνορώσων. Το ψήφισμα καλεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να εξετάσει την υπόθεση, αλλά και την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, για την παραχώρηση στους δήμους όλων των χώρων στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού.