Τα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη οσπρίων είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση σε σύγκριση με εκείνα που έτρωγαν τις χαμηλότερες ποσότητες, συμφωνα με την νέα έρευνα.

Η κατανάλωση περισσότερων οσπρίων και τροφές σόγιας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης υπέρτασης, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ Nutrition Prevention & Health.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν τακτικά τροφές όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια, τόφου και γάλα σόγιας είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση. Τα ισχυρότερα οφέλη εμφανίστηκαν σε περίπου 170 γραμμάρια οσπρίων και 60 έως 80 γραμμάρια τροφών σόγιας ημερησίως.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τα όσπρια και τις τροφές σόγιας με καλύτερη καρδιακή υγεία αλλά τα στοιχεία που τα συνδέουν συγκεκριμένα με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης ήταν ασυνεπή. Για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση, οι ερευνητές εξέτασαν μελέτες που δημοσιεύθηκαν έως τον Ιούνιο του 2025.

Η ανάλυση περιελάμβανε 10 δημοσιευμένες εργασίες που περιείχαν δεδομένα από 12 μακροχρόνιες παρατηρητικές μελέτες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία. Εννέα μελέτες περιελάμβαναν άνδρες και γυναίκες, ενώ δύο επικεντρώθηκαν μόνο σε γυναίκες και μία περιελάμβανε μόνο άνδρες. Στις μελέτες συμμετείχαν από 1.152 συμμετέχοντες έως 88.475 συμμετέχοντες. Οι περιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης κυμαίνονταν από 144 έως πάνω από 35.000.

Αφού συγκέντρωσαν τα δεδομένα, οι ερευνητές βρήκαν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης οσπρίων και τροφών σόγιας και της μειωμένης πιθανότητας εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Τα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη οσπρίων είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση σε σύγκριση με εκείνα που έτρωγαν τις χαμηλότερες ποσότητες. Για τις τροφές σόγιας, η μείωση του κινδύνου έφτασε το 19%.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πώς άλλαζε ο κίνδυνος ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνονταν οι συμμετέχοντες. Για τα όσπρια, η μείωση του κινδύνου αυξανόταν σταθερά έως περίπου 170 γραμμάρια την ημέρα, φτάνοντας τελικά περίπου το 30%. Για τα τρόφιμα σόγιας, το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους εμφανίστηκε μεταξύ 60 και 80 γραμμαρίων ημερησίως, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά περίπου 28% έως 29%. Η κατανάλωση περισσότερης σόγιας πέρα ​​από αυτό το επίπεδο δεν φάνηκε να παρέχει πρόσθετα οφέλη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 100 γραμμάρια οσπρίων ή σόγιας ισοδυναμούν περίπου με ένα φλιτζάνι ή 5 έως 6 κουταλιές της σούπας μαγειρεμένα φασόλια, μπιζέλια, φακές, ρεβίθια ή σόγια, ή περίπου μια μερίδα τόφου στο μέγεθος της παλάμης.

Γιατί τα όσπρια και η σόγια μπορούν να βοηθήσουν στην αρτηριακή πίεση

Χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης στοιχείων του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν μια πιθανή αιτιώδη σχέση μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης οσπρίων και τροφίμων σόγιας και του χαμηλότερου κινδύνου υπέρτασης.

Ισχυρίζονται ότι υπάρχουν αρκετές βιολογικά εύλογες εξηγήσεις για τα ευρήματα. Τα όσπρια και τα τρόφιμα σόγιας είναι πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες, θρεπτικά συστατικά που είναι ήδη γνωστό ότι υποστηρίζουν την υγιή αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι διαλυτές φυτικές ίνες από τα όσπρια και τη σόγια μπορούν να ζυμωθούν στο έντερο για να παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να διευρυνθούν. Τα τρόφιμα σόγιας περιέχουν επίσης ισοφλαβόνες, φυτικές ενώσεις που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης.

Οι περιορισμοί

Οι ερευνητές αναγνώρισαν αρκετούς περιορισμούς ωστόσο, στην ανάλυση. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν ποικίλλουν ως προς τους τύπους οσπρίων που καταναλώνονται, τις μεθόδους παρασκευής, τα συνολικά πρότυπα διατροφής και τους ορισμούς της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Τα επίπεδα πρόσληψης διέφεραν επίσης σημαντικά μεταξύ των μελετών.

«Παρά αυτούς τους περιορισμούς, τα ευρήματα αυτής της μετα-ανάλυσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, δεδομένης της ανησυχητικής παγκόσμιας αύξησης της συχνότητας εμφάνισης υπέρτασης» ανέφεραν οι ερευνητές. Επισήμαναν ότι η μέση πρόσληψη οσπρίων σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πολύ κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα.

«Η τρέχουσα κατανάλωση οσπρίων σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κάτω από τις διατροφικές συστάσεις, με μέση πρόσληψη μόνο 8-15 γρ/ημέρα, πολύ κάτω από τις συστάσεις των 65 έως 100 γρ./ημέρα που συνιστώνται για τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία», πρόσθεσαν.

«Παρόλο που απαιτούνται περαιτέρω μελέτες μεγάλης κλίμακας για επιβεβαίωση, αυτά τα ευρήματα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία που υποστηρίζουν τις διατροφικές συστάσεις προς το κοινό για την ιεράρχηση και την ενσωμάτωση των οσπρίων και των τροφίμων σόγιας ως υγιεινών πηγών πρωτεΐνης στη διατροφή», κατέληξαν οι ερευνητές.

Με πληροφορίες του Science Daily