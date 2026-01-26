Ανατρέπει τα δεδομένα η νέα μελέτη από Αμερικανούς επιστήμονες.

Το χοιρινό κρέας, ένα από τα πιο παρεξηγημένα τρόφιμα των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται πως επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της υγιεινής διατροφής. Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι το άπαχο, ελάχιστα επεξεργασμένο χοιρινό μπορεί να προσφέρει οφέλη παρόμοια με εκείνα των φυτικών πρωτεϊνών, όπως οι φακές, τα ρεβίθια και τα φασόλια - με σημαντική συμβολή στη μακροζωία, τη μυϊκή υγεία και τη γνωστική λειτουργία.

Τι έδειξε η νέα έρευνα

Αμερικανοί επιστήμονες, των οποίων τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Current Developments in Nutrition, μελέτησαν 36 υγιείς ανθρώπους ηλικίας 65 ετών. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν για οκτώ εβδομάδες μία από δύο δίαιτες:

Μία διατροφή με κύρια πηγή πρωτεΐνης άπαχο, ελάχιστα επεξεργασμένο χοιρινό

Μία διατροφή με φυτικές πρωτεΐνες (ρεβίθια, φακές, φάβα και μαύρα φασόλια)

Όλες οι δίαιτες ήταν πλούσιες σε φυτικές τροφές και περιείχαν μέτριες ποσότητες αυγών, γαλακτοκομικών και φυτικών ελαίων.

Το χοιρινό μαγειρευόταν χωρίς επεξεργασία, σε φούρνο σούβλας, μόνο με ελαιόλαδο και αλάτι, ώστε να απομακρύνεται φυσικά το περιττό λίπος.

Βελτίωση μεταβολισμού και εγκεφαλικής υγείας

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια, η καλή μεταβολική υγεία συνδέεται άμεσα με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι και οι δύο δίαιτες:

Βελτίωσαν την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Μείωσαν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

Περιόρισαν τη χοληστερόλη

Βελτίωσαν δείκτες που σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία

Αυτό δείχνει ότι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης -είτε από φυτικές είτε από ζωικές πηγές- μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε.

Το χοιρινό διατηρεί τη μυϊκή μάζα

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν χοιρινό διατήρησαν καλύτερα τη μυϊκή τους μάζα.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η απώλεια μυών (σαρκοπενία) αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες γήρανσης, πτώσεων και απώλειας αυτονομίας στους ηλικιωμένους.

Καλύτερη χοληστερόλη, λιγότερη πλάκα στις αρτηρίες

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν μείωση της συνολικής χοληστερόλης, όμως η δίαιτα με χοιρινό είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα:

Προκάλεσε μικρότερη πτώση της HDL (της «καλής» χοληστερόλης), η οποία προστατεύει τις αρτηρίες από τη συσσώρευση πλάκας και μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης ευνοϊκές αλλαγές στα αμινοξέα του αίματος - ουσίες που παίζουν ρόλο στη:

Ρύθμιση της διάθεσης

Λειτουργία του ανοσοποιητικού

Υγεία του εντέρου

Αυτό δείχνει ότι το άπαχο χοιρινό δεν είναι απλώς πηγή πρωτεΐνης, αλλά συμμετέχει σε πολλαπλές ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα οφέλη αφορούν το άπαχο και ελάχιστα επεξεργασμένο χοιρινό, όχι το μπέικον, τα λουκάνικα και τα αλλαντικά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το επεξεργασμένο κρέας στην κατηγορία των καρκινογόνων, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδονται σε αυτό πάνω από 5.400 περιστατικά καρκίνου του εντέρου κάθε χρόνο.

Οι επίσημες οδηγίες του NHS συνιστούν κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος όχι μεγαλύτερη από 70 γραμμάρια την ημέρα.