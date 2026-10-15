Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 55,631 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,532 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,589 δισ. ευρώ και φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά 1,532 δισ. ευρώ έναντι του στόχου καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων διαμορφώνεται στο 2,8%, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα ξεπερνά τον αρχικό στόχο κατά 2,46 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 7,589 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 5,129 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 9,449 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, εάν εξαιρεθούν οι ετεροχρονισμοί πληρωμών και συγκεκριμένα 695 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 385 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα και 905 εκατ. ευρώ από μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 135 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, η πραγματική υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 340 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 162 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 1,897 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,401 δισ. ευρώ.

Φορολογικά έσοδα

Στο μέτωπο των εσόδων, οι συνολικές φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν σε 56,072 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων έκτακτων ποσών που συνδέονται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 55,631 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,532 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 57,834 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,525 δισ. ευρώ έναντι των προβλέψεων. Χωρίς την επίδραση της χρονικής μετατόπισης εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπέρβαση διαμορφώνεται στα 2,899 δισ. ευρώ.

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Τον Σεπτέμβριο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6,483 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 194 εκατ. ευρώ. Οι φορολογικές εισπράξεις έφτασαν τα 6,591 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση 179 εκατ. ευρώ ή 2,8%.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 57,672 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 465 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 5,412 δισ. ευρώ συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2025.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,395 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,571 δισ. ευρώ.