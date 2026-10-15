Μετρώντας τις συγκεντρώσεις μολύβδου στο σμάλτο, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανασυνθέσουν την έκθεση των ανθρώπων στη ρύπανση από περίπου το 650 έως το 1500 μ.Χ.

Νέα στοιχεία για την ιστορία της εξόρυξης και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία έφερε στο φως αρχαιολογική έρευνα στη Βρετανία, με τους επιστήμονες να αξιοποιούν ένα απρόσμενο εύρημα, το σμάλτο των δοντιών ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η παραγωγή μολύβδου στην περιοχή Peak District, στο κεντρικό τμήμα της Αγγλίας, είχε ξεκινήσει ξανά ήδη από τα μέσα του 7ου αιώνα, ενώ η δραστηριότητα αυτή είχε προκαλέσει εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity, παρέχει τις πρώτες οριστικές αποδείξεις για την έναρξη της μεταρωμαϊκής παραγωγής μολύβδου στην περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύει τις κοινωνικές ανισότητες που ενδέχεται να συνδέονταν με την έκθεση στο τοξικό μέταλλο, καθώς τα παιδιά που μεγάλωναν σε ορισμένες κοινότητες εξόρυξης φαίνεται ότι επιβαρύνονταν ιδιαίτερα.

Τα δόντια αποκάλυψαν την ιστορία της ρύπανσης

Η ανασύσταση της ιστορίας της μεσαιωνικής βιομηχανίας μολύβδου αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση για τους αρχαιολόγους. Κατά τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, παλαιότερα μεταλλευτικά απόβλητα έλιωναν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί μεγάλο μέρος των αρχαιολογικών καταλοίπων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πότε ξεκίνησε η παραγωγή.

Για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι ερευνητές στράφηκαν στο σμάλτο των δοντιών, ανθρώπων που έζησαν στην περιοχή. Το συγκεκριμένο τμήμα των δοντιών σχηματίζεται κατά την παιδική ηλικία και δεν ανανεώνεται στη συνέχεια, διατηρώντας ένα σταθερό αρχείο της έκθεσης σε ουσίες που εισέρχονταν στον οργανισμό εκείνη την περίοδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μετρώντας τις συγκεντρώσεις μολύβδου στο σμάλτο, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανασυνθέσουν την έκθεση των ανθρώπων στη ρύπανση από περίπου το 650 έως το 1500 μ.Χ.

Η ερευνητική ομάδα είχε επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και συνεργάστηκε με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, την Αρχαιολογία της Υόρκης και την Ιστορική Εταιρεία του Κάστλετον.

Επίπεδα μολύβδου αντίστοιχα με εκείνα της Βιομηχανικής Επανάστασης

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αφορά το μέγεθος της έκθεσης των παιδιών στον μόλυβδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα επίπεδα που καταγράφηκαν σε παιδιά από κοινότητες εξόρυξης στο Ντέρμπισαϊρ κατά τον 7ο αιώνα ήταν αντίστοιχα ή ακόμη υψηλότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν σε πληθυσμούς βιομηχανικών πόλεων κατά την περίοδο 1750-1850.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή μολύβδου είχε επανεκκινήσει στα μέσα του 7ου αιώνα, ενώ μέχρι τα μέσα του 8ου αιώνα η ρύπανση είχε ήδη επεκταθεί στο ευρύτερο περιβάλλον γύρω από σημαντικά κέντρα εξόρυξης, όπως το Κάστλετον.

Η έκθεση παρέμεινε υψηλή καθ' όλη τη μεσαιωνική περίοδο και έφτασε στα υψηλότερα επίπεδά της στα τέλη του 12ου και στις αρχές του 13ου αιώνα. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με ιστορικές καταγραφές που δείχνουν ότι η περιοχή Peak District εξελίχθηκε τότε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής μολύβδου στη δυτική Ευρώπη.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Christopher Loveluck, καθηγητής Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, υπογράμμισε ότι τα ανθρώπινα λείψανα επέτρεψαν στην ερευνητική ομάδα να προσδιορίσει με σαφήνεια την έναρξη της πρώιμης μεσαιωνικής βιομηχανίας μολύβδου, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη της περιοχής.

Οι κοινωνικές ανισότητες στην έκθεση στο τοξικό μέταλλο

Η μελέτη έδειξε ότι η έκθεση στον μόλυβδο δεν ήταν ίδια για όλους τους κατοίκους. Τα άτομα που είχαν ταφεί με αντικείμενα υψηλού κύρους, όπως όπλα, εμφάνιζαν γενικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στα δόντια τους σε σύγκριση με άτομα από λιγότερο πλούσιες ταφές.

Το εύρημα αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι οι κοινωνικές ελίτ ενδεχομένως έλεγχαν ή αποκόμιζαν οφέλη από την παραγωγή μολύβδου, χωρίς να συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό στις πιο επιβαρυντικές εργασίες. Αντίθετα, τα νοικοκυριά χαμηλότερου κοινωνικού κύρους πιθανόν να είχαν στενότερη επαφή με την εξόρυξη, την επεξεργασία του μεταλλεύματος και την τήξη.

Κατά συνέπεια, τα παιδιά αυτών των οικογενειών ενδέχεται να εκτίθεντο σε μεγαλύτερες ποσότητες μολύβδου μέσα στο οικιακό τους περιβάλλον, μέσω της μολυσμένης σκόνης, των αναθυμιάσεων και των υλικών που συνδέονταν με την παραγωγή.

Η έρευνα αποτελεί την πρώτη μελέτη που εξετάζει άμεσα τη μόλυνση από μόλυβδο σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν στη μεγαλύτερη μεσαιωνική περιοχή παραγωγής του μετάλλου στη δυτική Ευρώπη.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν τις γυναίκες των κοινοτήτων εξόρυξης. Τρεις γυναίκες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας πέθαναν σε ηλικία 17 έως 25 ετών και είχαν παρουσιάσει αυξημένη έκθεση στον μόλυβδο κατά την παιδική τους ηλικία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί άμεση αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην έκθεση στο μέταλλο και στον πρόωρο θάνατό τους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο η επιβάρυνση από τον μόλυβδο συνέβαλε σε προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Ο μόλυβδος είναι τοξικό μέταλλο που μπορεί να επηρεάσει το νευρικό, το νεφρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Επιπλέον, ο μόλυβδος που αποθηκεύεται στον οργανισμό μπορεί να απελευθερωθεί εκ νέου στην κυκλοφορία του αίματος κατά την εγκυμοσύνη, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για τη μητέρα και το έμβρυο.

Η Δρ. Άννα Μπλόξαμ, συνδιευθύντρια των ανασκαφών στο Κάστλετον, σημείωσε ότι οι σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν τις επιβλαβείς επιδράσεις του μολύβδου στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης.

Όπως ανέφερε, τα άτομα που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα επέζησαν μέχρι την ενηλικίωση, παρά το γεγονός ότι είχαν εκτεθεί στο μέταλλο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Από την εξέταση των σκελετών προέκυψε, επίσης, ότι πολλοί από τους άνδρες έφτασαν στη μέση ή στην τρίτη ηλικία, ενώ οι γυναίκες πέθαναν συχνότερα σε νεαρή ενήλικη ηλικία. Οι ερευνητές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι τα δεδομένα δεν αρκούν για να αποδώσουν αυτή τη διαφορά αποκλειστικά στην έκθεση στον μόλυβδο.

Μια βιομηχανία που αναπτύχθηκε από γενιά σε γενιά

Πέρα από τις επιπτώσεις στην υγεία, η έρευνα προσφέρει πληροφορίες για τη σύνθεση και τη συνέχεια των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνταν στην εξόρυξη.

Η ισοτοπική ανάλυση έδειξε ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εξετάστηκαν είχαν μεγαλώσει στην περιοχή. Το εύρημα υποδηλώνει ότι η τεχνογνωσία για την εξόρυξη και την τήξη του μολύβδου μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, χωρίς να εξαρτάται κυρίως από την άφιξη μεγάλου αριθμού εργαζομένων από άλλες περιοχές.

Οι επιστήμονες συνέκριναν ανθρώπινα λείψανα από τρία νεκροταφεία: το Wigber Low στο Ντέρμπισαϊρ, που χρονολογείται στον 7ο αιώνα, το Joule Yard στο Κάστλετον, με ευρήματα από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα, και το Spital Field, επίσης στο Κάστλετον, που χρονολογείται από τον 12ο έως τον 15ο αιώνα.

Τα δείγματα επέτρεψαν στην ομάδα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έκθεσης στον μόλυβδο κατά τη διάρκεια της αναβίωσης και της επέκτασης της μεσαιωνικής παραγωγής.

Παράλληλα, τα ευρήματα συμφωνούν με περιβαλλοντικές μελέτες από τη δυτική Ευρώπη. Αναλύσεις πυρήνων πάγου από τις Άλπεις και ιζημάτων από ποτάμια, λίμνες και τυρφώνες έχουν καταγράψει αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μόλυβδο, με ιδιαίτερη συμβολή της βρετανικής παραγωγής γύρω στο 1200.

Η κληρονομιά της μεσαιωνικής εξόρυξης

Η μελέτη συνδυάζει αρχαιολογικά, ιστορικά, χημικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, συνδέοντας για πρώτη φορά τόσο άμεσα τις ενδείξεις της ρύπανσης με τους ανθρώπους που ζούσαν σε ένα από τα σημαντικότερα μεταλλευτικά κέντρα της μεσαιωνικής Ευρώπης.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα αφορούν τη μεσαιωνική εξόρυξη και τήξη μετάλλων, από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, και δεν αποτυπώνουν τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή. Η ιστορική κληρονομιά της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Peak District αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και διαχείρισης, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με παλαιότερες δραστηριότητες.

Τα νέα ευρήματα αναμένεται να ενταχθούν στην ευρύτερη αρχαιολογική έρευνα για τη μεσαιωνική ιστορία του Εθνικού Πάρκου Peak District. Παράλληλα, προγραμματίζεται προσωρινή έκθεση στην περιοχή το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026-2027, όπου τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μαζί με αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στο Κάστλετον.