Η 67χρονη Τζέιν Κάμπελ, που πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία, χρησιμοποίησε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για να αναδημιουργήσει τη φωνή της.

Ένα ιστορικό γεγονός καταγράφηκε στη Βρετανία την Τρίτη (13/10), καθώς η Τζέιν Κάμπελ έγινε η πρώτη βουλευτής που χρησιμοποίησε φωνή, παραγόμενη από την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στο Κοινοβούλιο.

Η Κάμπελ, η οποία είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων, πάσχει από νωτιαία μυική ατροφία, μία εκφυλιστική, νευρομυική νόσο, η οποία της έχει περιορίσει τη δυνατότητα στην ομιλία.

«Αυτή η τεχνολογία αιχμής θα μου επιτρέψει να συμμετέχω στις συζητήσεις με τη δική μου φωνή, αυτήν που είχα πριν επιδεινωθεί η κατάστασή μου εξαιτίας της αναπηρίας μου», είπε η 67χρονη βουλευτής στην εισαγωγή της. «Ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική εξέλιξη για τη Βουλή των Λόρδων», συνέχισε, σε μια συζήτηση που ήταν αφιερωμένη στην υγεία.

{https://x.com/ElevenLabs/status/2110037384192774210}

«Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω τη βαρόνη Κάμπελ έκδοση 2.0», πρόσθεσε, προτού η ομιλία της εκφωνηθεί με τη φωνή της που αναδημιουργήθηκε μέσω ΤΝ, όπως ακριβώς ήταν πριν επιδεινωθεί η ασθένειά της.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κάμπελ «σπάει» το πρωτόκολλο της Βουλής των Λόρδων. Για την ομιλία μέσω AI έλαβε ειδική άδεια από την επιτροπή διαδικασιων, ενώ το 2021 η ίδια επιτροπή της είχε επιτρέψει να έχει στις συνεδριάσεις συνοδό, ώστε να διαβάζει τις ομιλίες της, παρακκλίνοντας από το πρωτόκολλο που ισχύει από το 1707 και απαγορεύσει σε όσους δεν είναι μέλη της Βουλής να συμετέχουν στις συζητήσεις.

Η Τζέιν Κάμπελ συνεργάστηκε με την ElevenLabs, μια εταιρεία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη συνθετικών φωνών με φυσικό αποτέλεσμα. Για αναδημιουργηθεί μια φωνή πριν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να είναι σε θέση να ηχογραφήσει προηγουμένως τουλάχιστον 400 φράσεις. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση όμως, η παραγόμενη φωνή ήταν «ρομποτική» και δεν μετέφερε συναίσθημα. Σήμερα, αν και 30 δευτερόλεπτα ήχου αρκούν για την αναδημιουργία μιας φωνής, απαιτούνται 30-60 λεπτά ήχου ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Τζέιν Κάμπελ, επί δεκαετίες ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διαγνώστηκε με νωτιαία μυική ατροφία όταν ήταν βρέφος και οι γιατροί προέβλεπαν ότι θα πέθαινε πριν κλείσει τα 2 της χρόνια. Διορίστηκε στη Βουλή των Λόρδων ως ανεξάρτητη,χωρίς κομματική ταυτότητα, το 2007.