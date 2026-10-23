Ολυμπιακός και Φενέρ θα αναζητήσουν απόψε την έκτη τους νίκη στην Euroleague.

Την δεύτερη εντός έδρας αναμέτρηση στην Euroleague δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε για την 7η «στροφή» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται απέναντι στους Τούρκους με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκο Πλώτα, ενώ αμφίβολος είναι ο Γιαν Μοντέρο. Από την άλλη, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Κρις Σίλβα, Ονούρλαπ Μιτίμ και Μελίχ Μαχμούτογλου.

Ολυμπιακός και Φενέρ θα αναζητήσουν απόψε την έκτη τους νίκη στην Euroleague.

Η σπουδαία αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.