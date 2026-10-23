Πρώτος θα απολογηθεί σήμερα Παρασκευή στις 13:00, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το μεγάλο ποσό των 820.000 ευρώ.

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η υπόθεση με τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και εμπλοκή παραγόντων και διαιτητών. Νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως περιγράφουν φερόμενες πρακτικές δωροδοκίας και δωροληψίας, με τους εμπλεκομένους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Οι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εν ενεργεία και πρώην διαιτητές, καθώς και παράγοντες του αθλήματος, αναμένεται να αρχίσουν να απολογούνται από σήμερα Παρασκευή. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ όπως ισχυρίζονται περιμένουν να δουν το κατηγορητήριο, να ενημερωθούν και να απαντήσουν σε μία προς μία.

Πρώτος θα απολογηθεί σήμερα Παρασκευή στις 13:00, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το μεγάλο ποσό των 820.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο ποσό δικαιολογείται από τις κανονικές απολαβές μου από το μπάσκετ, καθώς ήμουν διεθνής διαιτητής, διαιτητής στην Ευρωλίγκα και στις ελληνικές κατηγορίες μπάσκετ και έχω όλα τα οικονομικά παραστατικά προκειμένου να το δικαιολογήσω».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και ένας συνεργάτης του επιχειρηματίας, θα απολογηθούν στις 10 το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τρεις, η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής και δύο πρώην διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας είναι αρχιδιαιτητής και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας.

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Ο Β. Λιόλιος επίσης αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται 49 περιπτώσεις δωροδοκίας , όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του προέδρου της Ομοσπονδίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ανατροπή στα τελευταία λεπτά και με 52 βολές

Νέες αποκαλύψεις που αφορούν στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες του μπάσκετ έρχονται στο φως. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ημιτελικός που κρίθηκε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά και με 52 βολές που εκτέλεσε η νικήτρια ομάδα έναντι μόλις 20 της αντιπάλου της, σε αγώνα του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Κύπρο.

Πρόκειται για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών, η οποία διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026 στην Πάφο της Κύπρου και ολοκληρώθηκε με νίκη της ομάδας της Πάτρας με 64-60. Ο συγκεκριμένος αγώνας συγκαταλέγεται στις περισσότερες από 50 αναμετρήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν αυτή που προκάλεσε τις εντονότερες αντιδράσεις. Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, 58-45, ενώ απέμεναν περίπου τέσσερα λεπτά για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Αναγέννηση Πατρών να πραγματοποιεί μεγάλη ανατροπή και να φτάνει στη νίκη με 64-60. Από το σημείο που το σκορ ήταν 58-45, η ομάδα της Θεσσαλονίκης σημείωσε μόλις δύο πόντους, ενώ η αντίπαλός της πέτυχε 19, που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα είχαν οι διαιτητικές αποφάσεις, καθώς οι παίκτες της ομάδας της Πάτρας οδηγούνταν επανειλημμένα στη γραμμή των ελεύθερων βολών, εκτελώντας συνολικά 52.

Οι γονείς παράλληλα λένε πως καταλογίστηκαν τεχνικές ποινές σε βάρος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στον πάγκο. Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με το Ελληνικό Κολλέγιο να υποβάλλει ένσταση για όσα είχαν συμβεί στον αγωνιστικό χώρο.

Ο επίμαχος ημιτελικός είχε μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι «Cyprus Live Events» στο YouTube, με αποτέλεσμα να υπάρχει οπτικό υλικό από την εξέλιξη της αναμέτρησης και τις διαιτητικές αποφάσεις.

«Τα παιδιά έκλαιγαν – Ο γιος μου απάντησε μετά από 30 τηλεφωνήματα»

Οι μαρτυρίες των γονιών αποτυπώνουν την απογοήτευση που επικράτησε στις τάξεις των μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου μετά την ήττα. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News», μετά τη λήξη του αγώνα σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε διαιτητή και μαθητή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις.

Μητέρα αθλητή κατήγγειλε ότι ο διαιτητής έβγαλε τη σφυρίχτρα του και κινήθηκε απειλητικά τρόπο προς τον μαθητή, όταν εκείνος του είπε ότι είχαν πετύχει τον σκοπό τους.

«Είναι και αρκετά παιδιά που τέτοια η απογοήτευση που απλά ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό. Η ένταση του αγώνα, η ένταση της ηλικίας, η ένταση της αδικίας φτάνει σε ένα σημείο να αναρωτηθείς το μεγαλύτερο είναι το γιατί. Και όταν μιλάμε για σχολικό πρωταθλητισμό» λένε γονείς.