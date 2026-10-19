Τα τουρκικά drones εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Συνεχόμενη είναι η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να καταγράφει νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (19/10) έξι τουρκικά drones πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίου και 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα ανωτέρω μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.