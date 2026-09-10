Μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση, κάτι για το οποίο θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες.

Στις 29 Αυγούστου, ο 23χρονος έκανε το ντεμπούτο του στην Bundesliga, σκοράροντας το ένα από τα δύο γκολ της νίκης της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου. Όμως, στο ίδιο ματς υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Σήμερα, Πέμπτη, ο Γερμανός χειρουργός Τόρε Ζάντοπ ανάρτησε φωτογραφία του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τη επέμβαση, του ευχήθηκε περαστικά γρήγορα και τόνισε: «Τώρα ξεκινά η αποθεραπεία».

Τα νεότερα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα

Σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ακόμα υποβάλλεται σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία που τον ανάγκασε να αποχωρήσει με φορείο στο 27ο λεπτό του ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, στην πρεμιέρα του Champions League, το βράδυ της Τρίτης (8/9).

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«Τα πάει καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις. Θέλουμε να το διαλευκάνουμε αυτό», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μποκ, για τον 18χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την πρόωρη έξοδό του από το ματς.

«Είναι ξεκάθαρο ότι προτεραιότητά μας είναι η υγεία των παικτών. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο», συμπλήρωσε και επεσήμανε ότι νεότερες ανακοινώσεις για τον Καρέτσα θα γίνουν μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται.