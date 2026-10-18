Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής (18/10), καθώς η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με πέντε αναμετρήσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι δοκιμασίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή.

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (17/10), με τον Λεβαδειακό και τον Βόλο να μένουν στο 0-0, ενώ η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ αναβλήθηκε, μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος «Joker Right» από την Ένωση, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Champions League.

Η δράση της Κυριακής αρχίζει στις 16:00, με την Καλαμάτα να φιλοξενεί τον ΟΦΗ, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Μία ώρα αργότερα, στις 17:00, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, με τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 1 League.

Στις 17:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ, θέλοντας να συνεχίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Το βραδινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμη σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 20:00, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Άρη, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1 League, ενώ στις 21:00 όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που θα προβληθεί από το Novasports Prime.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 0-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ (αναβλήθηκε)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ (Novasports Prime)

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Magenta Sport 1 League)

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR (ΣΚΑΪ)

20:00 Κηφισιά – Άρης (Magenta Sport 1 League)

21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής (Novasports Prime)