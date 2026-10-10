Ξεκινούν και πάλι οι αγώνες μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής, λόγω των υποχρεώσεων στο Nations League, η Super League ανοίγει ξανά τις πύλες της με δυο αγώνες να πραγματοποιούνται το απόγευμα του Σαββάτου 10/10.

Ανοιχτούς λογαριασμούς - αλλά και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα - έχουν ΑΕΚ και ΟΦΗ που κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που απέκλεισαν πέρυσι την Ένωση από το Κύπελλο, το οποίο κατέκτησαν στη συνέχεια, για να πάρουν και το Super Cup, κερδίζοντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίζονται παντοδύναμοι στην «Allwyn Arena» αλλά μπροστά τους έχουν το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο (14/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Για την ίδια αγωνιστική αλλά του Europa League, ο ΟΦΗ θα παίξει στη Γαλλία (15/10, 22:00) κόντρα στη Ρεν, με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να έχουν αποδείξει πια την αξία τους και να αναζητούν το βήμα παραπάνω.

Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος βρίσκονται στην ίδια ακριβώς μοίρα, καθώς τίθενται αντιμέτωποι στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ψάχνοντας την πρώτη φετινή τους νίκη.

O αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League, ενώ η αναμέτρηση Αστέρας Aktor - Ατρόμητος την ίδια ώρα θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.