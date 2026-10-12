«Κάζο» για τον ΠΑΟΚ στην 6η αγωνιστική της Super League.

Με δύο γκολ του Κένεθ Βάργκας, η Καλαμάτα πέρασε σαν… «μαύρη θύελλα» από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» για την 6η αγωνιστική της Super League.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει η Καλαμάτα στην Τούμπα, έπειτα από έξι ήττες και μία ισοπαλία. Με το δεύτερο φετινό «τρίποντο», έφτασε στους επτά βαθμούς και τη 10η θέση. Για τον «δικέφαλο του βορρά», αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα στη Super League, η οποία έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες και κράτησε τους Θεσσαλονικείς στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση.

Στο ματς, ο Κένεθ Βάργκας σκόραρε δύο φορές: κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 28ο λεπτό, με ατομική ενέργεια έκανε το 2-1 για την Καλαμάτα στο 56΄, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή (62΄). Ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό, με το παρθενικό γκολ του με την Καλαμάτα διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Νωρίτερα, για τον ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 ο Σερίφ Εντιαγέ στο 44ο λεπτό.

Τα γκολ

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ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς (74΄ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Πέλκας (63΄ Μοναστηρλής, Χατσίδης (46΄ Ζίβκοβιτς), Τάισον (74΄ Μπάνζα), Εντιαγέ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Στρούγγης, Ντιαρά (78΄ Κατάλντι), Αλόνσο, Μορέιρα (83΄ Λιατσικούρας), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα (84΄ Σίγκουρτσον), Βάργκας, Κουρμινόφσκι (84΄ Μιράντα), Ροντρίγκες (73΄ Μπακαγιόκο).

Super League: Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0

Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0

Άρης - Βόλος 3-2

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

5. Άρης 10

-. ΟΦΗ 10

7. Παναιτωλικός 9

-. Ηρακλής 9

9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρίπολης 5

12. Ατρόμητος 2

-. Βόλος 2

14. Λεβαδειακός 1