Με δύο γκολ του Κένεθ Βάργκας, η Καλαμάτα πέρασε σαν… «μαύρη θύελλα» από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» για την 6η αγωνιστική της Super League.
Αυτή είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει η Καλαμάτα στην Τούμπα, έπειτα από έξι ήττες και μία ισοπαλία. Με το δεύτερο φετινό «τρίποντο», έφτασε στους επτά βαθμούς και τη 10η θέση. Για τον «δικέφαλο του βορρά», αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα στη Super League, η οποία έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες και κράτησε τους Θεσσαλονικείς στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση.
Στο ματς, ο Κένεθ Βάργκας σκόραρε δύο φορές: κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 28ο λεπτό, με ατομική ενέργεια έκανε το 2-1 για την Καλαμάτα στο 56΄, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή (62΄). Ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό, με το παρθενικό γκολ του με την Καλαμάτα διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Νωρίτερα, για τον ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 ο Σερίφ Εντιαγέ στο 44ο λεπτό.
Τα γκολ
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ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς (74΄ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Πέλκας (63΄ Μοναστηρλής, Χατσίδης (46΄ Ζίβκοβιτς), Τάισον (74΄ Μπάνζα), Εντιαγέ.
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Στρούγγης, Ντιαρά (78΄ Κατάλντι), Αλόνσο, Μορέιρα (83΄ Λιατσικούρας), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα (84΄ Σίγκουρτσον), Βάργκας, Κουρμινόφσκι (84΄ Μιράντα), Ροντρίγκες (73΄ Μπακαγιόκο).
Super League: Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία
- Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 2-1
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0
- Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0
- Άρης - Βόλος 3-2
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0
- ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. ΠΑΟΚ 12
5. Άρης 10
-. ΟΦΗ 10
7. Παναιτωλικός 9
-. Ηρακλής 9
9. Κηφισιά 8
10. Καλαμάτα 7
11. Αστέρας Τρίπολης 5
12. Ατρόμητος 2
-. Βόλος 2
14. Λεβαδειακός 1