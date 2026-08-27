Καραλής και Ντουπλάντις για πρώτη φορά δοκίμασαν μαζί να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ.

Στην ιστορία του επί κοντώ, το σόου που πρόσφεραν στη Ζυρίχη ο Μόντο Ντουπλάντις (6,25 μ.) και ο Εμμανουήλ Καραλής (6,20 μ.) θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Γιατί ποτέ ξανά δεν έχει γίνει τέτοια μάχη, με δύο αθλητές να ξεπερνούν τα 6,20 μέτρα.

Ο Καραλής κοίταξε στα… μάτια τον απόλυτο κυρίαρχο του επί κοντώ, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ και για πρώτη φορά δοκίμασε να καταρρίψει το παγκόσμιο, «σπάζοντας» το «μονοπώλιο» του Σουηδού υπεραθλητή σε αυτό τον τομέα.

Λίγες ημέρες μετά το μίτινγκ της Λωζάνης, όπου είχαν πραγματοποιήσει τον καλύτερο- έως εκείνη τη στιγμή- αγώνα επί κοντώ στην ιστορία (6,21 μ. ο Ντουπλάντις, 6,16 μ. ο Καραλής), οι δυο τους έδειξαν στο Diamond League της Ζυρίχης ότι είχαν ακόμα περισσότερα να δώσουν.

Από την πλευρά του Καραλή, αυτό μεταφράστηκε σε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης πέρασε τα 6,20 μ., τρία εκατοστά ψηλότερα από το ρεκόρ που πέτυχε στις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία για να γίνει ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, θέση που διατηρεί. Όσο για τον Ντουπλάντις, για να νικήσει τον Καραλή έφτασε στα 6,25 μ., βελτιώνοντας το ρεκόρ μίτινγκ.

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Η «μάχη» του Καραλή με τον Ντουπλάντις

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,50 μ., 5,80 μ., 5,90 μ., 6,00 μ. και 6,10 μέτρα. Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη τα 5,65 μ. και 5,90 μ., αλλά άφησε τα 6,10 μέτρα.

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Βλέποντας τον Σουηδό να περνά απευθείας τα 6,15 μ., ο Καραλής πήγε κατευθείαν στα 6,20 μ., ύψος στο οποίο ήταν επίσης αλάνθαστος. Με τη σειρά του, ο Ντουπλάντις άφησε τα 6,20 μ., δοκίμασε στα 6,25 μέτρα και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια.

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Ο Καραλής δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ

Η συνέχεια ήταν μια ιστορική στιγμή για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο πήχης ανέβηκε στα 6,32 μ., ένα εκατοστό πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις και οι προσπάθειές του για να το καταρρίψει ήταν τουλάχιστον αξιοπρεπείς.

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Τελικά, κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να περάσει τα 6,32 μέτρα, με τον Σουηδό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή να φαίνεται εκνευρισμένος που δεν τα κατάφερε. Έτσι, ο Ντουπλάντις ήταν νικητής, με 6,25 μ. και ο Καραλής δεύτερος με 6,20 μέτρα.

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μ. εμπόδια και τα 100 μ. εμπόδια

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απίστευτη μάχη στο επί κοντώ, γραφόταν ιστορία στα 400 μ. εμπόδια ανδρών και τα 100 μ. εμπόδια γυναικών.

Ο Άλισον Ντος Σάντος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 45.80. Ο Βραζιλιάνος βελτίωσε το 45.94 που κατείχε ο Κάρστεν Γουόρχολμ από τις 3 Αυγούστου 2021. Ο Νορβηγός είδε το ρεκόρ του να «πέφτει», καθώς τερμάτισε δεύτερος, σε 46.69, μπροστά από τον Νιγηριανό Εζέκιελ Ναθάνιελ (47.50).

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Στα 100 μ. εμπόδια γυναικών, η Μασάι Ράσελ «κάλπασε» προς τον τερματισμό σταματώντας το χρονόμετρο στα 12.09. Η Αμερικανίδα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε η Τόμπι Αμουσάν με 12.12 από τις 24/7/2022. Η Νιγηριανή ήταν δεύτερη στην κούρσα, με 12.23, μπροστά από την Ολλανδή Ναντίν Βίζερ (12.34).

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