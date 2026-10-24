Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

«Το βασικό είναι η διαφθορά, μη νομιμοποιηθεί και μας γίνει κανονικότητα. Εκεί κινδυνεύουμε. Αλίμονο αν συμβιβαστούμε. Αλίμονο αν κάνουμε εκπτώσεις στον αξιακό μας κώδικα.» δήλωσε η επίτιμη Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, τομεάρχης Δικαιοσύνης ΕΛ.Α.Σ. Μαρία Ν. Λεπενιώτη σε συνέντευξή της στο ρσ Στο Κόκκινο 105,5.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 29 Σεπτεμβρίου όπου εκφράζεται «προσβληματισμός και ανησυχία» για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με εκτενή αναφορά στο θέμα των υποκλοπών και το χειρισμό που έγινε με τις τρεις εισαγγελικές διατάξεις.

Αναλυτικά η τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ. Μαρίας Ν. Λεπενιώτη είπε:

«Θεωρώ τον Αλέξη τον Τσίπρα άνθρωπο ευφυή, χαρισματικό, άνθρωπο έντιμο και ηθικό. Άνθρωπο ο οποίος δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια, δεν έχει δηλαδή πλάτες, όπως άλλοι. Έχει ένα πρόγραμμα η ΕΛ.Α.Σ.

Έχει ένα όραμα. Επιδιώκει την αλλαγή πλάνου, αλλαγή πυξίδας, αλλαγή πορείας για ένα καλύτερο αύριο. 29 Σεπτεμβρίου βγήκε ένα ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μιλάμε για ένα μήνα πριν, ίσως και λιγότερο.

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Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι, πέραν των άλλων, για τα οποία δηλώνουν προβληματισμό και ανησυχία για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα -και αν θέλετε θα σας πω για ποια θέματα- έχουν κάνει μια εκτενή αναφορά στο θέμα του predator, των υποκλοπών. Έτσι σήμερα, όπως έχει η υπόθεση, έχουμε κατακριθεί και από το συγκεκριμένο το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον χειρισμό που έγινε με τις τρεις διατάξεις τις εισαγγελικές. Το βασικό είναι η διαφθορά, μη νομιμοποιηθεί και μας γίνει κανονικότητα. Εκεί κινδυνεύουμε. Αλίμονο αν συμβιβαστούμε. Αλίμονο αν κάνουμε εκπτώσεις στον αξιακό μας κώδικα. Αλίμονο.»

{https://www.youtube.com/shorts/yXzO4DaRyp8}