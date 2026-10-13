Χαρδαλιάς για κακοκαιρία στην Αττική: Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων - Η σύσταση σε γονείς και μαθητές για τη λειτουργία των σχολείων.

Με ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας που θα πλήξει με αυξημένη ένταση το λεκανοπέδιο από την νύχτα και παράλληλα απευθύνει συστάσεις στους γονείς για τα σχολεία και την προσέλευση των μαθητών το πρωί της Τετάρτης.

Όπως σημειώνει η προέλαση της κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Αττική, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, με προσωπικό, συνεργεία και μηχανήματα έτοιμα να παρέμβουν όπου χρειαστεί.

Η σύσταση Χαρδαλιά για τους μαθητές και τη λειτουργία των σχολείων την Τετάρτη 14/10

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσέλευση των μαθητών στα σχολεία το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, καθώς ο κίνδυνος δεν αποκλείεται να παραμείνει ακόμη και αν τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει. Ειδικότερα σύμφωνα με τον περιφερειάρχη «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αύριο το πρωί, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατά την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία, ακόμη κι αν τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει. Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις και αποφεύγουμε κάθε περιττό κίνδυνο. Προτεραιότητα μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στην Αττική, η ασφάλεια όλων απαιτεί προσοχή και υπευθυνότητα από τον καθένα μας.

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Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους που παρουσιάζουν συσσώρευση υδάτων. Ειδικότερα:

Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα.

Αποφεύγουμε υπόγειους χώρους που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά

{https://www.facebook.com/nhardalias/posts/pfbid029uKiqTtDWMAvmB4Pn4JJRYAGUs7ZS99uDuyWRvUuHrVjBwPpkLBgxS7iLPSznkqql}

Κλειστά σχολεία στην Αττική: Δεν προβλέπεται οριζόντιο λουκέτο - Το σχέδιο που εξετάζεται

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews από πλευράς Περιφέρειας Αττικής δεν εξετάζεται οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου αλλά έχει δοθεί το πράσινο φως στις δημοτικές αρχές να αποφασίσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα αν απαιτείται αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών τους ορίων. Με αυτή την κίνηση επί της ουσίας η αρμοδιότητα για τυχόν κλειστά σχολεία στην Αττική δίνεται στους Δήμους οπότε δεν αποκλείεται ενόσω τα φαινόμενα εξελίσσονται ορισμένοι Δήμαρχοι να προχωρήσουν σε προληπτικά «λουκέτα» αξιολογώντας την καιρική κατάσταση ενώ όμοροι Δήμοι να επιλέξουν να διατηρήσουν τα σχολεία ανοιχτά με δια ζώσης διδασκαλία.

Οι επόμενες ώρες είναι κομβικές για τη λήψη απόφασης για αναστολή σχολικών μονάδων σε Δήμους της Αττικής καθώς η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων. Δεν αποκλείεται οι δημοτικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους ακόμη και μέσα στη νύχτα, εφόσον τα επικαιροποιημένα προγνωστικά στοιχεία ή η εμφάνιση προβλημάτων στην περιοχή τους καταστήσουν αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση όπως τονίζεται από πλευράς Περιφέρειας Αττικής το ενδεχόμενο κλεισίματος σχολείων θα κριθεί σε τοπικό επίπεδο, με τις δημοτικές αρχές να αξιολογούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να ανακοινώνουν τις τελικές τους αποφάσεις για τη λειτουργία ή αναστολή των σχολείων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ακόμα και μέσα στη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες.